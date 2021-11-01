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УШЛИ НА УДАЛЕНКУ ⟩ Кохтла-ярвеские школы частично перешли на дистанционное обучение

Старшие классы в Славянской основной школе после каникул по-прежнему пусты. ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В муниципальных школах Кохтла-Ярве в понедельник вернулись за парты только ученики 1-4-х классов. Школы по интересам продолжают работать в прежнем режиме.

Городское управление в пятницу приняло решение перевести учеников 5-9-х классов на удаленное обучение на основании рекомендаций Департамента здоровья, полученных в конце прошлой недели. Вице-мэр Кохтла-Ярве Нина Алексеева сказала, что очаги заражения коронавирусом выявлялись в Кесклиннаской, Ярвеской, Славянской основных школах, в последние дни ситуация ухудшилась в Таммикуской школе.

- Многие дети и до каникул переставали посещать школу по причине болезни, либо из-за близких контактов с заболевшими коронавирусом родители оставляли их дома, - комментирует она. - В основном болеют дети десяти лет и старше. Переход на удаленное обучение - вынужденная мера с целью сохранить здоровье детей, учителей и их родителей. Дальше будем смотреть на анализ рисков - в четверг снова обсудим ситуацию со специалистами Департамента здоровья и примем решение, продолжить дистанционные уроки или вернуть школьников в классы.

Алексеева добавила, что все кохтла-ярвеские школы уже получили экспресс-тесты, а учителя в пятницу прошли дигитальное обучение по их применению. Будут проверять учеников два раза в неделю.

Школы по интересам продолжат деятельность в прежнем режиме.

- Обсуждали переход на удаление тоже, но пока оставили как есть, - подчеркнула Алексеева. - Эти занятия посещают определенные группы, есть четкие рекомендации правительства и Министерства образования по профилактике, и все руководители кружков их знают и выполняют. У них также есть возможность получать экспресс-тесты и проводить их, если необходимо. Думаю, что если все, в том числе и родители детей, ответственны и внимательны, справимся с эпидемией быстрее.

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