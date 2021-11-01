УШЛИ НА УДАЛЕНКУ ⟩ Кохтла-ярвеские школы частично перешли на дистанционное обучение

Городское управление в пятницу приняло решение перевести учеников 5-9-х классов на удаленное обучение на основании рекомендаций Департамента здоровья, полученных в конце прошлой недели. Вице-мэр Кохтла-Ярве Нина Алексеева сказала, что очаги заражения коронавирусом выявлялись в Кесклиннаской, Ярвеской, Славянской основных школах, в последние дни ситуация ухудшилась в Таммикуской школе.

- Многие дети и до каникул переставали посещать школу по причине болезни, либо из-за близких контактов с заболевшими коронавирусом родители оставляли их дома, - комментирует она. - В основном болеют дети десяти лет и старше. Переход на удаленное обучение - вынужденная мера с целью сохранить здоровье детей, учителей и их родителей. Дальше будем смотреть на анализ рисков - в четверг снова обсудим ситуацию со специалистами Департамента здоровья и примем решение, продолжить дистанционные уроки или вернуть школьников в классы.

Алексеева добавила, что все кохтла-ярвеские школы уже получили экспресс-тесты, а учителя в пятницу прошли дигитальное обучение по их применению. Будут проверять учеников два раза в неделю.

Школы по интересам продолжат деятельность в прежнем режиме.