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ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Чуда не произошло

ФОТО: Дмитрий Котюх

После захлестнувшей Ида-Вирумаа год назад волны коронавируса, когда правительство ввело здесь особые ограничения, ситуация в нашем уезде была ведь не особо страшной по сравнению с другими регионами. Ида-Вирумаа по показателям зараженности долгое время находился среди замыкающих. Что вызывало у многих удивление, ведь уровень вакцинации в Ида-Вирумаа явно ниже, чем в других уездах. Это пытались объяснить то более осторожным поведением жителей пережившего большую короналавину региона, то тем, что они переболели коронавирусом.

Однако события последнего времени показывают, что никакого чуда не произошло и последствия низкого уровня вакцинации у нас начинают проявляться. То, что ситуация в Йыхви ухудшилась настолько резко, как можно прочитать в сегодняшней газете, - очевидно, только начало. Ведь, по данным Департамента здоровья, исследования сточных вод свидетельствуют о большом росте вирусных показателей во всем Ида-Вирумаа. У нас нет никакой логичной причины полагать, что в Нарве и Силламяэ, где уровень вакцинации самый низкий, не столкнутся с собственной вспышкой заражения.

Остается только надеяться, что очередная отправка школ на удаленное обучение не затянется снова на сверхдолгое время и что вырастет также уровень вакцинации среди учеников. Да и взрослые, дополнительно вдохновляемые все более мрачными новостями, найдут дорогу до ближайшего пункта вакцинации. Этот вирус показал, что он, как и мы, умеет ценить открытость общества, посредством чего увеличивает свою жизнеспособность и уменьшает жизнеспособность общества.

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