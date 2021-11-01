ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Чуда не произошло

После захлестнувшей Ида-Вирумаа год назад волны коронавируса, когда правительство ввело здесь особые ограничения, ситуация в нашем уезде была ведь не особо страшной по сравнению с другими регионами. Ида-Вирумаа по показателям зараженности долгое время находился среди замыкающих. Что вызывало у многих удивление, ведь уровень вакцинации в Ида-Вирумаа явно ниже, чем в других уездах. Это пытались объяснить то более осторожным поведением жителей пережившего большую короналавину региона, то тем, что они переболели коронавирусом.