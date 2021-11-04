Люганузеское волостное управление призывает пройтись по волости
Для участия в начинании надо пройти в ноябре 145 километров, то есть сделать 200000 шагов.
Для участия в начинании надо пройти в ноябре 145 километров, то есть сделать 200000 шагов.
Периметр Люганузеской волости - около 145 километров.
Нет необходимости и в самом деле делать круг по волости, отметила специалист волостного управления по образованию Ити-Янтра Метсамаа, подсчитавшая, за сколько шагов волость можно было бы обойти.
Чтобы пройти километр, нужно сделать около 1400 шагов, что и дает при умножении на 145 результат около 200000 шагов.
Столько шагов и нужно сделать в ноябре для участия в объявленном Люганузеской волостью вызове.
Идею такого начинания подало Метсамаа предложение приложения "FitSphere" о сотрудничестве, а задачей волости стало придумать для приложения идею, вдохновляющую людей на движение.
- Было бы скучно просто пройти 200000 шагов, - добавила Метсамаа интереса к происходящему, увязав количество шагов с периметром волости.
Если разделить количество шагов на число дней в ноябре, то участникам следовало бы делать в день около 7000 шагов. Чем позже присоединишься, тем больше шагов придется делать ежедневно. Правда, приложение устанавливает предел, и больше 25000 шагов в день в зачет не пойдут, так что всего за несколько дней испытание не пройти. Но ноябрь только начался и еще можно успеть присоединиться.
Теоретически возможно также сделать настоящий круг по волости.
- Разрез "Айду", болота и еще пара мест все же потребуют, наверное, скидок. Однако при правильном снаряжении нет ничего невозможного, - полагает Метсамаа.
К среде к вызову присоединились 83 человека.
Более подробная информация о том, как стать участником, то есть как загрузить и использовать приложение, имеется на странице Люганузеской волости в "Facebook".
Между всеми прошедшими вызов будут разыграны три подарочные карточки "Rademar" по 30 евро, а главным выигрышем станет подарочная карточка "Aqva SPA" на 150 евро.