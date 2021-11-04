Люганузеское волостное управление призывает пройтись по волости

Периметр Люганузеской волости - около 145 километров.

Нет необходимости и в самом деле делать круг по волости, отметила специалист волостного управления по образованию Ити-Янтра Метсамаа, подсчитавшая, за сколько шагов волость можно было бы обойти.

Чтобы пройти километр, нужно сделать около 1400 шагов, что и дает при умножении на 145 результат около 200000 шагов.

Столько шагов и нужно сделать в ноябре для участия в объявленном Люганузеской волостью вызове.

Идею такого начинания подало Метсамаа предложение приложения "FitSphere" о сотрудничестве, а задачей волости стало придумать для приложения идею, вдохновляющую людей на движение.

- Было бы скучно просто пройти 200000 шагов, - добавила Метсамаа интереса к происходящему, увязав количество шагов с периметром волости.

Если разделить количество шагов на число дней в ноябре, то участникам следовало бы делать в день около 7000 шагов. Чем позже присоединишься, тем больше шагов придется делать ежедневно. Правда, приложение устанавливает предел, и больше 25000 шагов в день в зачет не пойдут, так что всего за несколько дней испытание не пройти. Но ноябрь только начался и еще можно успеть присоединиться.

Теоретически возможно также сделать настоящий круг по волости.

- Разрез "Айду", болота и еще пара мест все же потребуют, наверное, скидок. Однако при правильном снаряжении нет ничего невозможного, - полагает Метсамаа.

К среде к вызову присоединились 83 человека.

Более подробная информация о том, как стать участником, то есть как загрузить и использовать приложение, имеется на странице Люганузеской волости в "Facebook".