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Шайка вирумаасцев воровала в Северных странах лодочные моторы

Йыхвиский дом суда. ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Шайка преступников-уроженцев Вирумаа украла в Финляндии, Швеции, Норвегии и Эстонии более полусотни лодочных моторов и продала большую часть из них.

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Предстающей перед Вируским уездным судом преступной группе, в которую входили пятеро мужчин, удалось в 2012-2016 годах украсть 52 лодочных мотора, стоимость которых составила около четверти миллиона евро. В соответствии с обвинением, они получили преступный доход в сумме более 180000 евро.

Похищенные в Северных странах лодочные моторы они доставляли в Эстонию и продавали главным образом через портал объявлений "Kuldne Börs". Часть продали также через знакомых.

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