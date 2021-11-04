Шайка вирумаасцев воровала в Северных странах лодочные моторы
Шайка преступников-уроженцев Вирумаа украла в Финляндии, Швеции, Норвегии и Эстонии более полусотни лодочных моторов и продала большую часть из них.
Шайка преступников-уроженцев Вирумаа украла в Финляндии, Швеции, Норвегии и Эстонии более полусотни лодочных моторов и продала большую часть из них.
Предстающей перед Вируским уездным судом преступной группе, в которую входили пятеро мужчин, удалось в 2012-2016 годах украсть 52 лодочных мотора, стоимость которых составила около четверти миллиона евро. В соответствии с обвинением, они получили преступный доход в сумме более 180000 евро.