СПАСАТЕЛИ ⟩ Горел старый автобус

Оказалось, что горел набитый мусором микроавтобус, на его тушение у спасателей ушло больше часа.

Землевладелец воспротивился спасателям, те вызвали полицию

1 ноября вечером внимательный гражданин сообщил о замеченном возгорании в деревне Альткюла Тойлаской волости. До прибытия спасателей звонивший установил, что землевладелец сжигает мусор.

Выехавшие на вызов спасатели обнаружили костер, не соответствующий требованиям пожарной безопасности: кострище было оставлено без присмотра, отсутствовали средства пожаротушения, кроме того, из большого костра разлетались искры, что представляло опасность для окружающей среды.

Прибывший на место землевладелец отказался тушить костер и не позволил это сделать спасателям, мешая их работе. На место вызвали полицейский патруль, который вместе со спасателями объяснил землевладельцу опасность ситуации. После этого спасатели смогли потушить опасный костер.

На работающей электроплите горел электрический чайник

Вечером 2 ноября потребовалась помощь спасателей в многоквартирном доме на улице Геологической в Силламяэ, где из-за двери одной квартиры сочился дым. По прибытии спасатели установили, что в кухне квартиры на четвертом этаже девятиэтажного дома воспламенился пластмассовый электрический чайник, поставленный на работающую электроплиту.

На момент прибытия спасательной службы из-за двери квартиры шел серый дым, а через окно было заметно пламя внутри. Поскольку жилец не открывал дверь, спасателям пришлось ее снять.