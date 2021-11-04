СПАСАТЕЛИ ⟩ Горел старый автобус

СПАСАТЕЛИ ⟩ Горел старый автобус1-2 ноября 2021 г.
Вечером 1 ноября в центр тревоги сообщили, что в деревне Раякюла Алутагузеской волости во дворе вблизи зданий горит старый автобус.
Вечером 1 ноября в центр тревоги сообщили, что в деревне Раякюла Алутагузеской волости во дворе вблизи зданий горит старый автобус.
Оказалось, что горел набитый мусором микроавтобус, на его тушение у спасателей ушло больше часа.
1 ноября вечером внимательный гражданин сообщил о замеченном возгорании в деревне Альткюла Тойлаской волости. До прибытия спасателей звонивший установил, что землевладелец сжигает мусор.
Выехавшие на вызов спасатели обнаружили костер, не соответствующий требованиям пожарной безопасности: кострище было оставлено без присмотра, отсутствовали средства пожаротушения, кроме того, из большого костра разлетались искры, что представляло опасность для окружающей среды.
Прибывший на место землевладелец отказался тушить костер и не позволил это сделать спасателям, мешая их работе. На место вызвали полицейский патруль, который вместе со спасателями объяснил землевладельцу опасность ситуации. После этого спасатели смогли потушить опасный костер.
Вечером 2 ноября потребовалась помощь спасателей в многоквартирном доме на улице Геологической в Силламяэ, где из-за двери одной квартиры сочился дым. По прибытии спасатели установили, что в кухне квартиры на четвертом этаже девятиэтажного дома воспламенился пластмассовый электрический чайник, поставленный на работающую электроплиту.
На момент прибытия спасательной службы из-за двери квартиры шел серый дым, а через окно было заметно пламя внутри. Поскольку жилец не открывал дверь, спасателям пришлось ее снять.
Возгорание потушили, а находившегося в квартире в неадекватном состоянии собственника передали работникам скорой помощи.