МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 04.11-11.11 ⟩ "IDeeJazz" в Нарве; в Йыхви продолжатся музыкальные семейные утренники

КУЛЬТУРА

Четверг, 4 ноября

* В Йыхвиской городской галерее в 16.00 - открытие выставки текстиля Кертту Варик и керамики Каттри Таклая "Une nägu". Выставка открыта до 30 ноября.

* В Нарвском колледже ТУ с 18.00 до 22.00 - "IDeeJazz". Информация: 2021.ideejazz.ee.

Пятница, 5 ноября

Лейли Пуре. ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 10.00 - творческая встреча с художницей Лейли Пуре. Вход по билетам на выставку.

* В Нарвском колледже ТУ с 18.00 до 22.00 - "IDeeJazz". Информация: 2021.ideejazz.ee.

* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - стендап-комик Сандер Ыйгус с сольной программой "Kuues". Не рекомендуется для детей до 16 лет. Билет - 13-15 евро.

Суббота, 6 ноября

* В Йыхвиском концертном доме в 12.00 театр "Tuuleveski" представляет спектакль "Спящая красавица". Спектакль идет на русском языке. Продолжительность - 45 минут. Детям до 3-х лет бесплатно. Дополнительная информация по тел. +372 334 2000.

* В Кивиылиском народном доме в 13.00 - концерт Бориса Лехтлаана. Бесплатно.

* В Йыхвиском концертном доме в 18.00 - дуэт гитаристов Донато Д'Антонио (Италия) и Тийта Петерсона. Билет - 10-12 евро.

Воскресенье, 7 ноября

* В Нарве по ул. Вабадузе, 20 в 11.00 - "Приключения маленькой обезьянки", спектакль театра "Ильмарине". Для детей от 2-х лет. Длительность - 35 минут. Билет - 4 евро. Проверка COVID-справки.

Марью Варблане. ФОТО: "Ээсти контсерт"

* В Йыхвиском концертном доме в 12.00 в рамках серии "Музыкальные семейные утренники" - семейный утренник с народной музыкой: Марью Варблане. Билет - 5-7 евро.

* В клубе "Ахтме" в 12.00 - детская театрализованно-развлекательная программа "Тайна волшебного ларца". Билет - 5 евро. Информация по тел. 5858 6426.

* В Люганузеском народном доме в 14.00 - Индрек Калда и Пауль Кристьян Калда с программой "С мыслями о Дне отца". Бесплатно.

* В Йыхвиском концертном доме в 17.00 - Российский роговой оркестр (Санкт-Петербург). Билет - 20-25 евро.

Понедельник, 8 ноября

* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 11.00 - гастроли Курессаареского театра: спектакль "Naksitrallid". Билет - 9 евро.

"Issid". ФОТО: Курессаареский театр

* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 19.00 - гастроли Курессаареского театра: спектакль "Issid". Билет - 14-17 евро.

Среда, 10 ноября

* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 17.00 - открытие выставки "Три автора в одном зале". Бесплатно.

Четверг, 11 ноября

"Lumeroos". ФОТО: Vana Baskini teater

* В Ийзакуском народном доме в 19.00 - гастроли театра "Vana Baskin": спектакль "Lumeroos". Билет - 19-22 евро.

СПОРТ

Пятница, 5 ноября

* В Ийзакуском народном доме в 18.30 - викторина.

Суббота, 6 ноября

* В Йыхвиском спортхолле в 10.00 - открытый чемпионат Ида-Вирумаа по короне; дуэты.

* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - этап серийного соревнования йыхвиского шашечного клуба "Into", русские шашки.

* В Нарве в центре оздоровительного спорта "Äkkeküla" в 10.00 - этап бегового кросса "Äkke".

* В Ахтмеском спортхолле в 10.30 - чемпионат Ида-Вирумаа по легкой атлетике в закрытых помещениях.

* В Кохтла-Ярве в спортцентре "Wiru" в 10.45 - детская серия по плаванию "Vetesellist vahumeistriks".

* В Йыхвиском спортхолле в 12.00 - чемпионат Ида-Вирумаа по спортивной аэробике.

* В Силламяэ в Доме спорта "Калев" в 15.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: "Sillamäe Alexela" - "Narva United FC".

* В Нарвском ледовом холле в 16.30 - чемпионат Эстонии по хоккею: "Narva PSK" - "Everest" (Кохтла-Ярве).

Воскресенье, 7 ноября

* В шахматном зале Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 10.30 - этап серийного соревнования СК "Диагональ" по быстрым шахматам.

* В Нарве на стадионе "Фама" в 13.00 - чемпионат Эстонии по футболу, лига мастеров: "Narva Trans" - "Paide linnameeskond".

* В Нарвском ледовом холле в 15.30 - чемпионат Эстонии по хоккею: "Narva PSK" - "Viru Sputnik" (Кохтла-Ярве).

* В Нарвском спортцентре в 17.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: "Narva United FC II" - "Witamin Well" (Кадрина).

* В Йыхвиском спортхолле в 18.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: ФК "Phoenix" (Йыхви) - "Aruküla Radius".

Понедельник, 8 ноября

* В Кохтла-Ярве на Ярвеской площадке с искусственным газоном в 18.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига В: ФК "Alliance" (Ида-Вирумаа) - "Tallinna Kalev" (U21).

РАЗНОЕ

Суббота, 6 ноября

* В Вирумааском колледже Таллиннского технического университета (аудитория №9) с 11.00 до 12.30 в рамках Вирумааского народного колледжа - лекция о здоровом питании "Питание при диабете". Плата за участие - 2 евро.

* На Кивиылиском химпредприятии в 16.00 - битва роботов "Robolahing" центра "AHHAA". Информация: www.robolahing.ee. Билеты (предварительно - 9 евро, в день мероприятия - 15 евро) в продаже только онлайн.

Среда, 10 ноября

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 16.00 - мастерская вязания. Информация по тел. 337 0536, Герри Оргма.

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