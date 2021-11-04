Чт, 4.11.2021
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Новости
Мнение
Экономика
Культура
Спорт
Досуг
Полезное
Персона/репортаж
Эстония
Экстра
Объявления
Свежий Номер
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

ОДИН ВОПРОС ⟩ Почему Нарва-Йыэсууская горуправа закрыла двери?

Максим Ильин. ФОТО: илья смирнов / PÕHJARANNIK

Нарва-Йыэсууское горуправление сообщило, что со среды двери горуправы закрыты для посетителей.

Мэр Нарва-Йыэсуу МАКСИМ ИЛЬИН:

- Никакого очага заражения у нас в горуправе нет. Некоторые коллеги в последние дни ходили тестироваться, но результаты были отрицательными. Мы решили ограничить доступ в здание горуправы с учетом эпидемиологической ситуации и неуклонного роста показателей заражения в Ида-Вирумаа. Сочли, что в сложившейся ситуации ненормально, что люди могут свободно, сразу по несколько человек входить в здание. Это не означает, что горуправа не работает и люди не попадут на прием, если необходимо. По предварительной договоренности с чиновником это возможно.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back