ОПРОС ⟩ Что делать, чтобы медицинская система не рухнула?

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Иван СЕМЕНОВ, пенсионер:

- Не знаю. Больных много, но так как я далек от этой темы и сильно не задумывался, мне трудно определиться, какие еще меры нужны. Пусть государственные мужи решают.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Сергей ИВАНОВ, строитель:

- Вакцинироваться надо, я вакцинирован. Если говорить о дополнительных ограничениях - и так уже всё, что можно, ввели. Объявлять локдаун точно не лучший вариант, но насколько это надо или нет, правительство должно думать, у них есть вся информация. Мы люди простые - выполняем что скажут.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Наталья БОГАТЫРЕВА, домохозяйка:

- Как можно скорее и больше вакцинировать людей. Думаю, что стоит ввести и локдаун, чтобы максимально сократить общение людей на определенное время, опыт показывает, что при этом количество заболевших уменьшается.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Фотиния ЦВЕТКОВА, медик и педагог:

- Трудный вопрос, но актуальный. Надо поставить медицину на правильные рельсы - к сожалению, она у нас хромает и перестала быть той, которой должна быть. По поводу коронавируса много лживой информации, считаю, что не нужно было разжигать такую шумиху вокруг него. Слишком большое значение отдают коронавирусу, но почему-то молчат о других болезнях, от которых тоже умирает много людей. Никаких локдаунов не нужно, конечно.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Нина БЕРДНИКОВА, пенсионерка: