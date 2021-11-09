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СПАСАТЕЛИ ⟩ В Йыхви горел фургон
5-7 ноября 2021 г.

Машина спасателей. Иллюстративное фото. ФОТО: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

5 ноября после полудня в центр тревоги сообщили, что возле дома на улице Юлесыйду в Йыхви открытым пламенем горит фургон.

Выехавшие на место спасатели потушили охваченную огнем машину за десять минут. По предварительной оценке, могло произойти самовозгорание. 

Отопительный щиток поджег пол

7 ноября после полудня спасатели поспешили на улицу Рая в Йыхви, где возник пожар под полом в гостиной на первом этаже жилого дома.

Спасатели потушили возгорание, которое вспыхнуло под отопительным щитком в гостиной. Был поврежден пол на площади около 15 квадратных метров. 

В костре горели мопеды

Ранним утром 7 ноября внимательный гражданин сообщил, что в окрестностях улицы Раху в Нарве заметно пламя со стороны леса.

Прибывшие спасатели обнаружили горящую кучу мусора, в которой вдобавок к веткам полыхали два мопеда. Потушив возгорание, спасатели оставили полицию выяснять, каким образом транспортные средства попали в костер.

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