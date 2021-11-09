СПАСАТЕЛИ ⟩ В Йыхви горел фургон

Выехавшие на место спасатели потушили охваченную огнем машину за десять минут. По предварительной оценке, могло произойти самовозгорание.

Отопительный щиток поджег пол

7 ноября после полудня спасатели поспешили на улицу Рая в Йыхви, где возник пожар под полом в гостиной на первом этаже жилого дома.

Спасатели потушили возгорание, которое вспыхнуло под отопительным щитком в гостиной. Был поврежден пол на площади около 15 квадратных метров.

В костре горели мопеды

Ранним утром 7 ноября внимательный гражданин сообщил, что в окрестностях улицы Раху в Нарве заметно пламя со стороны леса.