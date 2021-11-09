СПАСАТЕЛИ ⟩ В Йыхви горел фургон

СПАСАТЕЛИ ⟩ В Йыхви горел фургон5-7 ноября 2021 г.
5 ноября после полудня в центр тревоги сообщили, что возле дома на улице Юлесыйду в Йыхви открытым пламенем горит фургон.
5 ноября после полудня в центр тревоги сообщили, что возле дома на улице Юлесыйду в Йыхви открытым пламенем горит фургон.
Выехавшие на место спасатели потушили охваченную огнем машину за десять минут. По предварительной оценке, могло произойти самовозгорание.
7 ноября после полудня спасатели поспешили на улицу Рая в Йыхви, где возник пожар под полом в гостиной на первом этаже жилого дома.
Спасатели потушили возгорание, которое вспыхнуло под отопительным щитком в гостиной. Был поврежден пол на площади около 15 квадратных метров.
Ранним утром 7 ноября внимательный гражданин сообщил, что в окрестностях улицы Раху в Нарве заметно пламя со стороны леса.
Прибывшие спасатели обнаружили горящую кучу мусора, в которой вдобавок к веткам полыхали два мопеда. Потушив возгорание, спасатели оставили полицию выяснять, каким образом транспортные средства попали в костер.