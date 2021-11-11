ЗДОРОВЬЕ ⟩ Доктор Аркадий Попов: "Стационарное лечение требуется в превалирующем большинстве невакцинированным людям"

1. Я могу и не заболеть коронавирусом. А вот принимая решение вакцинироваться, я вкалываю себе лекарство, побочные эффекты которого еще недостаточно изучены.

Сейчас в стране у нас очень высокий фон заболеваемости, и риск заболеть возрастает с каждым днем. Согласно прогнозам Департамента здоровья, скоро нам предстоит увидеть цифры в 3000 заразившихся человек в сутки, а для маленькой Эстонии это очень большая цифра.

Мы уже вышли на первое место по заболеваемости в мире. В нынешней ситуации риск заболеть - огромен, и этот риск несопоставим с риском испытать серьезные побочные эффекты от вакцины. Более чем в 99% процентах случаев, в зависимости от вакцины, дело приходится иметь с легкими побочными эффектами от вакцинации.

Серьезные осложнения от прививок против COVID-19 встречаются крайне редко - например, вероятность анафилактической реакции на прививку составляет примерно один случай на 100 тысяч вакцин. Риск заболеть коронавирусной инфекцией, смертность от которой составляет примерно один случай на 100 заболевших, и вероятность в результате инфекции попасть в интенсивную терапию (примерно в 4-5% случаев) в разы превосходят риски получить осложнение в связи с вакцинацией.

Где найти информацию о коронавирусе и вакцинации

Номера телефонов

Телефон госинформации 1247 - это действующий наряду с номером экстренной помощи 112 инфономер, круглосуточно предлагающий информацию и советы в ситуациях, когда нет угрозы для жизни, здоровья и имущества. По этому номеру можно решить связанные с COVID-кризисом вопросы - например, зарегистрировать время для вакцинации, уточнить все связанное с обязательствами по изоляции, действующими ограничениями, путешествиями и т.д.

Консультационный телефон семейных врачей 1220 поможет в случае проблем со здоровьем. По этому номеру семейные врачи дают персонифицированные консультации и при необходимости могут оформить направление на коронатест.

Консультационная линия школьных психологов 1226 (на эстонском языке, ПН.-ПТ. 16-20 часов) и 1227 (на русском языке, ВТ. 16-20 часов) - по этому номеру ждут звонков от всех людей, работающих с детьми и молодежью, а также от родителей, учащихся и самих детей.

Веб-страницы

Kriis.ee - государственная веб-страница, предоставляющая официальную и свежую информацию и ответы на наиболее часто задаваемые вопросы о коронавирусе, а также о мерах и ограничениях, устанавливаемых для пресечения распространения вируса.

Vaktsineeri.ee - государственная веб-страница, где собрана достоверная информация о вакцинации против COVID-19. На странице можно прочитать новости, найти поставщиков медуслуг, проводящих вакцинацию против COVID-19, а также ознакомиться с информацией о вакцинах.

Terviseamet.ee - это веб-страница Департамента здоровья, на которой приводятся свежие данные как о распространении коронавируса, так и о вакцинации и действующих ограничениях. Там же дается множество рекомендаций о том, как вести себя в связанных с коронавирусом ситуациях.