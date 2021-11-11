ЗДОРОВЬЕ ⟩ Доктор Аркадий Попов: "Стационарное лечение требуется в превалирующем большинстве невакцинированным людям"
Доктор Аркадий Попов объясняет пять распространенных проблем, из-за которых некоторые люди не решаются делать прививки.
Доктор Аркадий Попов объясняет пять распространенных проблем, из-за которых некоторые люди не решаются делать прививки.
1. Я могу и не заболеть коронавирусом. А вот принимая решение вакцинироваться, я вкалываю себе лекарство, побочные эффекты которого еще недостаточно изучены.
Сейчас в стране у нас очень высокий фон заболеваемости, и риск заболеть возрастает с каждым днем. Согласно прогнозам Департамента здоровья, скоро нам предстоит увидеть цифры в 3000 заразившихся человек в сутки, а для маленькой Эстонии это очень большая цифра.
Мы уже вышли на первое место по заболеваемости в мире. В нынешней ситуации риск заболеть - огромен, и этот риск несопоставим с риском испытать серьезные побочные эффекты от вакцины. Более чем в 99% процентах случаев, в зависимости от вакцины, дело приходится иметь с легкими побочными эффектами от вакцинации.
Серьезные осложнения от прививок против COVID-19 встречаются крайне редко - например, вероятность анафилактической реакции на прививку составляет примерно один случай на 100 тысяч вакцин. Риск заболеть коронавирусной инфекцией, смертность от которой составляет примерно один случай на 100 заболевших, и вероятность в результате инфекции попасть в интенсивную терапию (примерно в 4-5% случаев) в разы превосходят риски получить осложнение в связи с вакцинацией.
Телефон госинформации 1247 - это действующий наряду с номером экстренной помощи 112 инфономер, круглосуточно предлагающий информацию и советы в ситуациях, когда нет угрозы для жизни, здоровья и имущества. По этому номеру можно решить связанные с COVID-кризисом вопросы - например, зарегистрировать время для вакцинации, уточнить все связанное с обязательствами по изоляции, действующими ограничениями, путешествиями и т.д.
Консультационный телефон семейных врачей 1220 поможет в случае проблем со здоровьем. По этому номеру семейные врачи дают персонифицированные консультации и при необходимости могут оформить направление на коронатест.
Консультационная линия школьных психологов 1226 (на эстонском языке, ПН.-ПТ. 16-20 часов) и 1227 (на русском языке, ВТ. 16-20 часов) - по этому номеру ждут звонков от всех людей, работающих с детьми и молодежью, а также от родителей, учащихся и самих детей.
Kriis.ee - государственная веб-страница, предоставляющая официальную и свежую информацию и ответы на наиболее часто задаваемые вопросы о коронавирусе, а также о мерах и ограничениях, устанавливаемых для пресечения распространения вируса.
Vaktsineeri.ee - государственная веб-страница, где собрана достоверная информация о вакцинации против COVID-19. На странице можно прочитать новости, найти поставщиков медуслуг, проводящих вакцинацию против COVID-19, а также ознакомиться с информацией о вакцинах.
Terviseamet.ee - это веб-страница Департамента здоровья, на которой приводятся свежие данные как о распространении коронавируса, так и о вакцинации и действующих ограничениях. Там же дается множество рекомендаций о том, как вести себя в связанных с коронавирусом ситуациях.
2. У людей с хроническими заболеваниями и без того слабое здоровье, вакцинация для них опасна.
Напротив, люди с хроническими болезнями гораздо больше подвержены рискам заболевания коронавирусной инфекцией и более тяжелого течения болезни. Более высокая смертность от коронавирусной инфекции наблюдается среди людей, у которых имеются хронические заболевания, и тех, кто старше 65 лет. В больницах таких людей сейчас больше всего.
Поэтому врачи советуют тем, у кого имеются хронические заболевания, вакцинироваться в первую очередь, потому что вакцинацию такие люди переносят спокойно, а вот COVID-19 может оказаться для них смертельным заболеванием.
3. Вакцинированные люди точно так же заражаются, заражают других и попадают в больницы. Следовательно, вакцинация бесполезна.
В больницах мы видим, что стационарное лечение требуется в превалирующем большинстве невакцинированным людям. В Ляэне-Таллиннской центральной больнице, в которой я работаю, среди пациентов с коронавирусом 75% не вакцинированы и 25% тех, кто прошел вакцинацию.
Помимо этого, среди попадающих в интенсивную терапию 90% людей не были вакцинированы. Среди невакцинированных людей значительно выше и смертность. Цифры показывают, что вакцинация однозначно помогает защитить себя от тяжелого течения болезни и от попадания в отделение интенсивной терапии.
4. Так как я уже переболел коронавирусом, то знаю, что коронавирус мне не страшен и вакцинация мне не нужна.
Вакцинация одной дозой после перенесенного заболевания дает очень заметный эффект. Статистика показывает, что люди, которые перенесли болезнь, заболевают снова в два или в два с половиной раза чаще, чем те, кто уже переболел и сделал прививку через шесть месяцев после того, как поправился.
По статистике, такие люди имеют наиболее высокий уровень защиты и меньше всего подвержены заболеванию - они не заражаются вовсе или заражаются крайне редко.
5. Так как вокруг меня все вакцинированы, то мне вакцинироваться необязательно.
Считать так ошибочно, потому что в зависимости от того, какой вакциной был привит человек, и того, сколько времени прошло с момента получения второй дозы, начиная с шестого месяца риск заболеть у вакцинированного человека оказывается достаточно высоким и может достигать при разных вакцинах от 15% до 38%.
Следовательно, и вакцинированные люди могут заболеть и, хотя болезнь у них протекает, как правило, более легко, они также распространяют вирус и могут стать источником опасности для невакцинированного члена семьи. По этой причине риск заразиться для невакцинированного человека довольно высок.
Врачи рекомендуют вакцинироваться всем членам семьи без исключения.
Издается про поддержке самоуправлений Ида-Вирумаа.