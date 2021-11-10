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ВИДЕО ⟩ Старый бассейн начали сносить

Firma Terasteenus lammutab Kohtla-Järve ligemale pool sajandit vana ujulat Järveküla teel. ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В Кохтла-Ярве начался демонтаж пустующего бассейна - работы выполняет тартуская строительная фирма "Terasteenus".

Уже в ближайшие дни часть старого здания Кохтла-Ярвеского спортивного центра исчезнет с лица земли. Но пустовать эта площадь будет недолго - здесь появится хостел.

Город получил поддержку от Министерства финансов Эстонии, которое через Центр господдержки (RTK) выделит 1155000 евро на строительство нового двухэтажного энергоэффективного здания на 60-90 мест размещения, где будет создана вся инфраструктура для удобства спортсменов, которые будут приезжать в Кохтла-Ярве на тренировки и соревнования.

Новый хостел должен быть построен к 2023 году.

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