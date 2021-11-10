Чт, 11.11.2021
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Новости
Мнение
Экономика
Культура
Спорт
Досуг
Полезное
Персона/репортаж
Эстония
Экстра
Объявления
Свежий Номер
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Мяэтагузеские охотники подарили больнице массажное кресло

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Мяэтагузеское общество охотников пожертвовало Ида-Вируской центральной больнице массажное кресло, которое поможет уставшим от перегруженности медсестрам расслабиться в минуты отдыха.

- Видя, как медсестры трудятся в поте лица днями и ночами, мы подумали, что можно бы подарить им что-нибудь, что поможет хоть немного снять напряжение, - сказал Мартин Мяги, член правления объединяющего мяэтагузеских охотников НКО "Mäetaguse Venator".

В этот понедельник подарок стоимостью 800 евро передали Ида-Вируской центральной больнице.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back