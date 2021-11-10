Мяэтагузеские охотники подарили больнице массажное кресло
Мяэтагузеское общество охотников пожертвовало Ида-Вируской центральной больнице массажное кресло, которое поможет уставшим от перегруженности медсестрам расслабиться в минуты отдыха.
Мяэтагузеское общество охотников пожертвовало Ида-Вируской центральной больнице массажное кресло, которое поможет уставшим от перегруженности медсестрам расслабиться в минуты отдыха.
- Видя, как медсестры трудятся в поте лица днями и ночами, мы подумали, что можно бы подарить им что-нибудь, что поможет хоть немного снять напряжение, - сказал Мартин Мяги, член правления объединяющего мяэтагузеских охотников НКО "Mäetaguse Venator".
В этот понедельник подарок стоимостью 800 евро передали Ида-Вируской центральной больнице.