Мяэтагузеские охотники подарили больнице массажное кресло

- Видя, как медсестры трудятся в поте лица днями и ночами, мы подумали, что можно бы подарить им что-нибудь, что поможет хоть немного снять напряжение, - сказал Мартин Мяги, член правления объединяющего мяэтагузеских охотников НКО "Mäetaguse Venator".