МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 11.11-18.11 ⟩ В кафе Кохтла-Ярвеской гимназии вечера эстонской, русской и немецкой культуры; в Нарве - зимняя баталия

КУЛЬТУРА

Четверг, 11 ноября

* В кафе "Koht37" в Кохтла-Ярвеской гимназии в 17.00 - вечер эстонского и русского языков и культуры. Вечер посвящен традиционным блюдам эстонской и русской кухни, песням, танцам и совместной увлекательной деятельности. Особый гость, кто - увидите, когда придете.

ФОТО: Vana Baskini teater

* В Ийзакуском народном доме в 19.00 - гастроли театра "Vana Baskin": спектакль "Lumeroos". Билет - 19-22 евро.

Пятница, 12 ноября

Dbhdt Jcbkf- ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

* В Мяэтагузеском народном доме в 12.00 - день творчества Вирве Осила. В гостях Маргус Вахер.

Суббота, 13 ноября

* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 16.00 - юбилейный концерт ансамбля народного танца "Нарва".

* В Нарвской крепости в 16.00 - Нарвская зимняя баталия. Информация: www.narvamuuseum.ee.

Среда, 17 ноября

Николай Павленко. ФОТО: Частный архив

* В читальном зале Кохтла-Ярвеской центральной библиотеки (ул. Тууслари, 19) в 16.00 - встреча с писателем, журналистом и переводчиком Николаем Павленко. Презентация сборника "Смеемся вместе/Naergem koos". Есть возможность купить книгу.

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 17.30 - встреча с уроженцем Алутагузеской волости полярным исследователем Энном Каупом. Информация: тел. 558 4247, Тийа Линнард.

Четверг, 18 ноября

Энн Кауп. ФОТО: Частный архив

* В кафе "Koht37" в Кохтла-Ярвеской гимназии в 17.00 - вечер немецкого языка и культуры. Состоится более близкое знакомство с немецким языком, культурой, традициями и национальной кухней, пройдут мастер-классы.

СПОРТ

Пятница, 12 ноября

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

* В Нарвском спортцентре в 20.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: "Narva United FC" - "Rummu Dünamo".

Суббота, 13 ноября

* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - открытый чемпионат шашечного клуба "Into", русские шашки.

* В Силламяэ в Доме спорта "Калев" - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: в 15.00 - "Sillamäe Alexela" - "Tartu Ravens Futsal", в 18.00 - "Sillamäe NPM Silmet" - ФК "Jõgeva Wolves".

Воскресенье, 14 ноября

Вокаские моржи. ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

* На вокаском пруду в 15.00 - этап открытого чемпионата Вока по зимнему плаванию.

* В Нарвском спортцентре в 17.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: СК "Ganza" (Нарва) - ФК "Phoenix" (Йыхви).

Среда, 17 ноября

* В Кохтла-Ярве на Ярвеском стадионе с искусственным газоном в 18.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига В: ФК "Alliance" (Ида-Вирумаа) - ФК "Tabasalu".

* В Нарвском спортцентре в 20.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: "Narva United FC II" - СК "Ganza" (Нарва).

Четверг, 18 ноября

* В Мяэтагузеском народном доме в 18.00 - 19-й сезон Мяэтагузеского турнира по викторине, II круг.

РАЗНОЕ

Суббота, 13 ноября

* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 11.00 - мастер-класс: изготовление миниатюрных моделей из дерева, руководитель Николай Михайлов. Вход по билетам на выставку.

* В клубе "Ахтме" в 13.00 - развлекательно-конкурсная программа "Мой папа - супергерой". Регистрация участников до 10 ноября. Цена билета - 3 евро (папам вход бесплатный). Вход только с COVID-справкой. Информация по тел. 5858 6426.

Среда, 17 ноября

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 16.00 - мастерская вязания. Информация по тел. 337 0536, Герри Оргма.

Четверг, 18 ноября

* На мызе Мяэтагузе в 18.00 - мероприятие из серии "Ида-Вирумаа инвестирует". Мирьям Хунт и Сандер Пиккель: как вырастить ребенка-инвестора и предпринимателя. Билеты в предварительной продаже через "Fientа" - 12 евро, на месте - 17 евро.

ФОТО: Eesti Kultuurkapital