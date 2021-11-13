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ПАПА ГОДА ⟩ Отец четверых детей Игорь Паненко: "С каждым ребенком в семье и радости больше"
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Прогулка в свободный день всей семьей - лучший отдых.
Отец четверых детей Игорь Паненко, получивший в Кохтла-Ярве титул "Папа года - 2021", убежден, что хороший родитель при любых обстоятельствах должен находить время для общения с детьми - только тогда семья будет дружной. И следует этому принципу всегда.
Игорь Паненко говорит, что известие о том, что он стал обладателем почетного титула, - неожиданный и приятный сюрприз. Обычно он делает сюрпризы другим.