Отец четверых детей Игорь Паненко, получивший в Кохтла-Ярве титул "Папа года - 2021", убежден, что хороший родитель при любых обстоятельствах должен находить время для общения с детьми - только тогда семья будет дружной. И следует этому принципу всегда.

Игорь Паненко говорит, что известие о том, что он стал обладателем почетного титула, - неожиданный и приятный сюрприз. Обычно он делает сюрпризы другим.

- Знал, что сын отправил ходатайство, но все-таки не ожидал, - признается он. - Приятно, потому что прежде всего - это понимание того, что живешь не зря. Дети ценят мои старания, радуют успехами. Хороший родитель - тот, кто в первую очередь думает о своих близких, о том, чтобы как можно больше уделять им времени. Я верующий человек, и абсолютно это понимаю, это мое убеждение, которому следую всю жизнь.