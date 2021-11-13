ОПРОС ⟩ Какие подорожания больнее ударили по вашему кошельку?

Геннадий КРЕХОВ, безработный:
- Пожалуй, всё - цены растут. Для меня главная проблема - продукты. Подорожали хлеб, молоко, все потихоньку растет. Как жить дальше? Придется экономить, а на чем?
Артур СТЕФАНИ, работающий пенсионер:
- Очень беспокоит - все цены растут, а зарплаты почему-то не увеличиваются... Сливочное масло еще не так давно стоило меньше евро, теперь в два раза больше. Отопление - вообще кошмар. Заплатишь за тепло, даже на мыло и веревку не хватит.
Сергей ЯКУТОВИЧ, водитель:
- Слов нет, одни эмоции. Беспокоят все цены - не успеваешь за ними. Большинство людей ведь не зарабатывают столько, чтобы не обращать на это внимание. Думаю, что самое большое подорожание - на электричество. Скоро счета придут, посмотрю, как это на моем бюджете скажется.
Ксения ГЛАСНЕР, домохозяйка:
- Выросли все цены, особенно заметно на электричество и отопление, что отражается и на всем остальном - продукты больше стоят, услуги тоже. Придется экономить, и кушать меньше тоже.
Яна ГОЛЬМ, молодая мама:
- В декрете сейчас, у меня маленький сын. Очень ощущается рост цен на семейном бюджете. Продукты, отопление, с нового года пугают и подорожанием воды. Однозначно происходит падение уровня жизни. Придется еще больше экономить, возможно, даже изменить привычки питания, перейти на более дешевые и простые продукты - каши, например. Лучшие кусочки, конечно, ребенку, сама - как-нибудь.