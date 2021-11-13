ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Призыв к депутатам: выучите к весне эстонский язык

В Нарвском, Силламяэском, Кохтла-Ярвеском и Нарва-Йыэсууском горсобраниях, а также в Йыхвиском волостном собрании свои места займут и те депутаты, кто не владеет эстонским языком, который в собраниях является рабочим.

В некоторых собраниях приходилось в связи со знанием государственного языка даже крепко поломать голову над тем, кого поставить в председатели и заместители председателя. На этом посту безупречное владение государственным языком должно быть неизбежным, однако выбор таких депутатов у пришедших к власти компаний не особо велик.

Предполагать знание эстонского языка у депутатов местного собрания - это никоим образом не притеснение. Это необходимое для такой работы умение. Если большая часть находящихся в зале депутатов не понимают, что обсуждается на заседании, то они не могут вступить в дискуссию и отстаивать интересы своих избирателей. Таким образом, они неотвратимо превратятся просто в поднимателей рук в вопросах, которые были пройдены, так сказать, на репетиции перед официальным заседанием.

Без знания эстонского языка ограничено будет также понимание депутатами документов. Кроме того, для хорошей депутатской работы необходимо также более широкое присутствие в эстоноязычном информационном пространстве, чтобы лучше быть в курсе происходящего в стране.

Члены собрания являются также депутатами своего региона в более широком смысле - было бы нормально, если бы они в состоянии были складно рассказать на эстонском языке о своем городе или волости остальной Эстонии, к примеру, чиновникам министерств, журналистам или заинтересованным в инвестициях в данный регион предпринимателям.