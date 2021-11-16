СПАСАТЕЛИ ⟩ Сгорел садовый дом

К прибытию спасателей здание почти полностью сгорело, загорелась также крыша расположенного рядом строения. Пожар потушили примерно за час.

Ветер потрепал рождественскую иллюминацию и уличное освещение

12 ноября в первой половине дня спасателей вызвали на Таллиннское шоссе в Нарве, где из-за сильного ветра упали провода рождественской иллюминации. Спасатели передали информацию горуправлению.

Через пару часов сообщили, что на Таллиннском шоссе в Нарве ветер потрепал также уличное освещение, одна из ламп которого опасно повисла над перекрестком. Спасатели убрали угрожавший участникам движения светильник и проинформировали о случившемся самоуправление.