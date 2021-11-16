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СПАСАТЕЛИ ⟩ Сгорел садовый дом
12-13 ноября 2021 г.

Машина спасателей. Иллюстративное фото. ФОТО: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

13 ноября днем центр тревоги получил сообщение о горящем садовом доме на улице Рауа в Йыхви.

К прибытию спасателей здание почти полностью сгорело, загорелась также крыша расположенного рядом строения. Пожар потушили примерно за час. 

Ветер потрепал рождественскую иллюминацию и уличное освещение

12 ноября в первой половине дня спасателей вызвали на Таллиннское шоссе в Нарве, где из-за сильного ветра упали провода рождественской иллюминации. Спасатели передали информацию горуправлению.

Через пару часов сообщили, что на Таллиннском шоссе в Нарве ветер потрепал также уличное освещение, одна из ламп которого опасно повисла над перекрестком. Спасатели убрали угрожавший участникам движения светильник и проинформировали о случившемся самоуправление.

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