СПАСАТЕЛИ ⟩ Сгорел садовый дом

СПАСАТЕЛИ ⟩ Сгорел садовый дом12-13 ноября 2021 г.
13 ноября днем центр тревоги получил сообщение о горящем садовом доме на улице Рауа в Йыхви.
13 ноября днем центр тревоги получил сообщение о горящем садовом доме на улице Рауа в Йыхви.
К прибытию спасателей здание почти полностью сгорело, загорелась также крыша расположенного рядом строения. Пожар потушили примерно за час.
12 ноября в первой половине дня спасателей вызвали на Таллиннское шоссе в Нарве, где из-за сильного ветра упали провода рождественской иллюминации. Спасатели передали информацию горуправлению.
Через пару часов сообщили, что на Таллиннском шоссе в Нарве ветер потрепал также уличное освещение, одна из ламп которого опасно повисла над перекрестком. Спасатели убрали угрожавший участникам движения светильник и проинформировали о случившемся самоуправление.