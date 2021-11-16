На первом соревновании сезона Авели Уусталу прошла дальше предварительного забега

На соревнование, являющееся генеральной репетицией этапов Кубка мира, съехалась большая часть мировой лыжной элиты. В предварительном забеге 21-летняя Уусталу отстала от показавшей лучшее время немки Лауры Гиммлер почти на 18 секунд, но все же прошла дальше предварительного забега, в котором участвовали 56 лыжниц. В своем четвертьфинале Уусталу стала шестой и заняла в конечном итоге 24-е место.

В субботу Уусталу заняла в беге на 10 км классическим стилем 35-е место среди 54 участниц. От победившей в забеге россиянки Натальи Непряевой она отстала на более чем три с половиной минуты.

В беге на 15 км классическим стилем представлявший тоже Алутагузеский лыжный клуб 16-летний Лейво Луха занял 84-е место среди 98 участников. От олимпийского чемпиона финна Ииво Нисканена Луха отстал, правда, почти на восемь минут, но в то же время он обогнал нескольких конкурентов из Эстонии. Например, за спиной он оставил в том числе сына олимпийского чемпиона Андруса Веэрпалу Андерса.