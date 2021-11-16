СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Избитого на улице мужчину увезли в больницу

Женщина ударила супруга

В День отца, 14 ноября, в квартире на бульваре Виру в Силламяэ 47-летняя женщина ударила своего супруга. Полиция задержала женщину в качестве подозреваемой.

Ссора в подъезде завершилась дракой

13 ноября сообщили, что в подъезде многоквартирного дома в Силламяэ между мужчинами вспыхнула ссора, в ходе которой 35-летний мужчина ударил двоих мужчин.

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