СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Избитого на улице мужчину увезли в больницу

СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Избитого на улице мужчину увезли в больницу12-14 ноября 2021 г.
12 ноября на улице Кеск в Силламяэ двое неустановленных мужчин избили 35-летнего мужчину. Медики доставили пострадавшего в больницу.
12 ноября на улице Кеск в Силламяэ двое неустановленных мужчин избили 35-летнего мужчину. Медики доставили пострадавшего в больницу.
В День отца, 14 ноября, в квартире на бульваре Виру в Силламяэ 47-летняя женщина ударила своего супруга. Полиция задержала женщину в качестве подозреваемой.
13 ноября сообщили, что в подъезде многоквартирного дома в Силламяэ между мужчинами вспыхнула ссора, в ходе которой 35-летний мужчина ударил двоих мужчин.
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.