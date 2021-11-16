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СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Избитого на улице мужчину увезли в больницу
12-14 ноября 2021 г.

ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

12 ноября на улице Кеск в Силламяэ двое неустановленных мужчин избили 35-летнего мужчину. Медики доставили пострадавшего в больницу.

Женщина ударила супруга

В День отца, 14 ноября, в квартире на бульваре Виру в Силламяэ 47-летняя женщина ударила своего супруга. Полиция задержала женщину в качестве подозреваемой.

Ссора в подъезде завершилась дракой

13 ноября сообщили, что в подъезде многоквартирного дома в Силламяэ между мужчинами вспыхнула ссора, в ходе которой 35-летний мужчина ударил двоих мужчин.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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