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Йыхвиское волостное собрание выбрало председателем Валло Реймаа

ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Йыхвиское волостное собрание в понедельник выбрало своим председателем Валло Реймаа, набравшего больше всего голосов на выборах.

Единственный кандидат в председатели собрания, Реймаа получил 17 голосов, в заседании участвовали 20 депутатов собрания из 21-го. Три бюллетеня были недействительными. На заседании отсутствовал Николай Осипенко, который в последние годы не участвовал в работе волостного собрания, но всегда в него избирался.

Реймаа изначально был кандидатом в председатели собрания от победившего на выборах избирательного союза "Ühiselt Jõhvi Eest". У образованной союзом вместе с EKRE и Партией реформ коалиции 12 мест из 21-го.

- Нельзя сказать, что я не нервничал, что я не тронут. Я чрезвычайно рад такой цифре.

- Граждане Йыхви ждут от нас, чтобы мы сумели конструктивно работать вместе в этом зале.

Реймаа сказал, что коалиция есть, но он не хочет, чтобы в зале волостного собрания кто-то чувствовал себя отверженным. "Я хочу быть председателем собрания для всех вас", - сказал Реймаа в своей благодарственной речи.

Заместителем председателя Йыхвиского волостного собрания стал набравший 14 голосов Пауль Паас ("Ühiselt Jõhvi Eest"), его конкурент Эвелин Данилов (ИС "Jõhvikad") получила три голоса. Три бюллетеня были испорчены.

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