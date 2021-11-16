Йыхвиское волостное собрание выбрало председателем Валло Реймаа

Единственный кандидат в председатели собрания, Реймаа получил 17 голосов, в заседании участвовали 20 депутатов собрания из 21-го. Три бюллетеня были недействительными. На заседании отсутствовал Николай Осипенко, который в последние годы не участвовал в работе волостного собрания, но всегда в него избирался.

Реймаа изначально был кандидатом в председатели собрания от победившего на выборах избирательного союза "Ühiselt Jõhvi Eest". У образованной союзом вместе с EKRE и Партией реформ коалиции 12 мест из 21-го.

- Нельзя сказать, что я не нервничал, что я не тронут. Я чрезвычайно рад такой цифре.

- Граждане Йыхви ждут от нас, чтобы мы сумели конструктивно работать вместе в этом зале.

Реймаа сказал, что коалиция есть, но он не хочет, чтобы в зале волостного собрания кто-то чувствовал себя отверженным. "Я хочу быть председателем собрания для всех вас", - сказал Реймаа в своей благодарственной речи.