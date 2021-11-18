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СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В Силламяэ один мужчина ударил ножом другого
15-16 ноября 2021 г.

Полиция ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

15 ноября полиция получила сообщение, что в квартире на улице Каяка в Силламяэ 62-летний мужчина ударил ножом 68-летнего мужчину.

Полиция задержала обидчика. Обстоятельства случившегося установят в ходе начатого уголовного производства.

Внук применил насилие к бабушке

15 ноября в полицию сообщили, что в квартире на Пыхья аллеэ в Кохтла-Ярве 25-летний мужчина напал на свою 73-летнюю бабушку. 

Нарвитянин был задержан за рукоприкладство

Полиция получила сообщение, что 16 ноября в квартире на проспекте Кангеласте в Нарве 42-летний мужчина ударил свою спутницу жизни. Полиция задержала мужчину.

В Йыхви из машины пропали инструменты

16 ноября в полицию сообщили, что 6 ноября в волости Йыхви из транспортного средства украли рабочие инструменты. Ущерб от кражи - 756 евро.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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