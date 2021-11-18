СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В Силламяэ один мужчина ударил ножом другого

Полиция задержала обидчика. Обстоятельства случившегося установят в ходе начатого уголовного производства.

Внук применил насилие к бабушке

15 ноября в полицию сообщили, что в квартире на Пыхья аллеэ в Кохтла-Ярве 25-летний мужчина напал на свою 73-летнюю бабушку.

Нарвитянин был задержан за рукоприкладство

Полиция получила сообщение, что 16 ноября в квартире на проспекте Кангеласте в Нарве 42-летний мужчина ударил свою спутницу жизни. Полиция задержала мужчину.

В Йыхви из машины пропали инструменты

16 ноября в полицию сообщили, что 6 ноября в волости Йыхви из транспортного средства украли рабочие инструменты. Ущерб от кражи - 756 евро.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ