СПАСАТЕЛИ ⟩ Запах газа из-за утечки в машине встревожил жильцов дома

Выехавшие на вызов спасатели установили, что ни из одной из квартир ощущавшийся запах газа не исходил. Выяснилось, что неприятный запах шел от легкового автомобиля, стоявшего перед домом.

Занемогшую женщину спасли из пожароопасной квартиры

16 ноября после полудня в центр тревоги позвонил человек и сообщил, что его мать, живущая в многоквартирном доме на улице Креэнхольми в Нарве, не отвечает на телефонные звонки, а из-за двери ее квартиры идет запах гари. Спасатели проникли в квартиру на втором этаже через открытое окно и обнаружили женщину, которой стало плохо, и оставленные ею на работающей плите две сковородки.