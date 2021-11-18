СПАСАТЕЛИ ⟩ Запах газа из-за утечки в машине встревожил жильцов дома

СПАСАТЕЛИ ⟩ Запах газа из-за утечки в машине встревожил жильцов дома15-16 ноября 2021 г.
15 ноября вечером спасателей вызвали в многоквартирный дом на улице Краави в Нарве, жильцы которого жаловались на запах газа.
15 ноября вечером спасателей вызвали в многоквартирный дом на улице Краави в Нарве, жильцы которого жаловались на запах газа.
Выехавшие на вызов спасатели установили, что ни из одной из квартир ощущавшийся запах газа не исходил. Выяснилось, что неприятный запах шел от легкового автомобиля, стоявшего перед домом.
Поскольку утечку под капотом машины ликвидировать не удалось, владельцу пришлось переставить транспортное средство в безопасное место.
16 ноября после полудня в центр тревоги позвонил человек и сообщил, что его мать, живущая в многоквартирном доме на улице Креэнхольми в Нарве, не отвечает на телефонные звонки, а из-за двери ее квартиры идет запах гари. Спасатели проникли в квартиру на втором этаже через открытое окно и обнаружили женщину, которой стало плохо, и оставленные ею на работающей плите две сковородки.
Спасатели ликвидировали опасность пожара и помогли бригаде скорой помощи доставить женщину в машину.