ОПЯТЬ ОБМАНУЛИ ⟩ Пурусцы борются за зеленую зону

- Страшно надоело вранье! - не скрывает эмоций председатель квартирного товарищества "Лехола, 10" Галина Тонкошкурова. - Перед последними выборами обещали, что положат здесь асфальт, когда будут ремонтировать дорогу. Ремонты давно завершились, но "наши" ямы остались на своих местах. Позвонила в горуправление и услышала, что, может быть, сделают в апреле следующего года... Сколько можно кормить обещаниями?