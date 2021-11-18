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ОПЯТЬ ОБМАНУЛИ ⟩ Пурусцы борются за зеленую зону

Галина Тонкошкурова устала стучаться в разные двери - всё без толку. ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Больше десяти лет жильцы дома на Лехола, 10 в Пуру Ахтмеской части города Кохтла-Ярве ждут восстановления придорожного газона напротив дома, но слышат от городских властей только обещания.

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- Страшно надоело вранье! - не скрывает эмоций председатель квартирного товарищества "Лехола, 10" Галина Тонкошкурова. - Перед последними выборами обещали, что положат здесь асфальт, когда будут ремонтировать дорогу. Ремонты давно завершились, но "наши" ямы остались на своих местах. Позвонила в горуправление и услышала, что, может быть, сделают в апреле следующего года... Сколько можно кормить обещаниями?

Бывший газон разъездили автомобили, которые, по наблюдениям Галины, оставляют здесь люди, приезжающие в магазин, расположенный неподалеку. Из-за этого здесь давно исчезла трава, образовались ямы, а с началом дождей бывший газон превратился в огромную лужу.

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