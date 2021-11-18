В Люганузе сгорела старая мельница

18 ноября около половины второго ночи центр тревоги получил несколько сообщений о том, что на Кивиыли теэ в поселке Люганузе охвачено пламенем старое плитняковое трехэтажное здание мельницы.

Усиленные наряды спасателей приступили к ликвидации возгорания, но, к сожалению, построенный в здании гараж и стоявший в нем легковой автомобиль были полностью уничтожены.

Огонь также уничтожил крышу мельницы и повредил все три этажа.

Спасательные работы завершились незадолго до пяти часов утра.

Во время пожара людей в здании не было.

В работах по тушению были задействованы четыре основных автомобиля, две автоцистерны, автомобиль с лестницей, автомобиль добровольных пожарных и наряд полиции.