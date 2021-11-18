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В Люганузе сгорела старая мельница

Старое здание мельницы в Люганузе тушили усиленные наряды, но устояли только плитняковые стены. ФОТО: Päästeamet

В ночь на четверг пожар частично уничтожил историческое здание мельницы в Люганузе.

18 ноября около половины второго ночи центр тревоги получил несколько сообщений о том, что на Кивиыли теэ в поселке Люганузе охвачено пламенем старое плитняковое трехэтажное здание мельницы.

Усиленные наряды спасателей приступили к ликвидации возгорания, но, к сожалению, построенный в здании гараж и стоявший в нем легковой автомобиль были полностью уничтожены.

Огонь также уничтожил крышу мельницы и повредил все три этажа.

Спасательные работы завершились незадолго до пяти часов утра.

Во время пожара людей в здании не было.

В работах по тушению были задействованы четыре основных автомобиля, две автоцистерны, автомобиль с лестницей, автомобиль добровольных пожарных и наряд полиции.

Причина пожара устанавливается.

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