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ФОТО ДНЯ ⟩ Деятели сферы туризма призывали в Йыхви выразить благодарность медикам

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Деятели сферы туризма, в том числе Кристина Эрнитс, призывали в Йыхви выразить благодарность медикам.

Благотворительная кампания "Поблагодарим медиков" призывает жителей уезда подарить медикам возможность расслабления.

- Кампания родилась из желания поддержать медиков в это сверхсложное время, - пояснила ида-вируский туркоординатор Кадри Ялонен. - Мы верим, что в Ида-Вирумаа много людей с большим сердцем, которые бы хотели продемонстрировать свою поддержку медикам, но не имели на это реальной возможности.

Итак, Ида-Вируский кластер туризма собрал возможности отдыха в регионе и открыл подарочный веб https://idaviru.ee/kingitus. К кампании присоединились десять предприятий. В вебе продаются подарочные карточки на 10 евро, позволяющие посетить, например, спа или музей. Подарочные карточки можно купить до 6 декабря. А 13 декабря их передадут Нарвской больнице и Ида-Вируской центральной больнице.

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