ФОТО ДНЯ ⟩ Деятели сферы туризма призывали в Йыхви выразить благодарность медикам

- Кампания родилась из желания поддержать медиков в это сверхсложное время, - пояснила ида-вируский туркоординатор Кадри Ялонен. - Мы верим, что в Ида-Вирумаа много людей с большим сердцем, которые бы хотели продемонстрировать свою поддержку медикам, но не имели на это реальной возможности.