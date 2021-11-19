ФОТО ДНЯ ⟩ Деятели сферы туризма призывали в Йыхви выразить благодарность медикам
Деятели сферы туризма, в том числе Кристина Эрнитс, призывали в Йыхви выразить благодарность медикам.
Деятели сферы туризма, в том числе Кристина Эрнитс, призывали в Йыхви выразить благодарность медикам.
Благотворительная кампания "Поблагодарим медиков" призывает жителей уезда подарить медикам возможность расслабления.
- Кампания родилась из желания поддержать медиков в это сверхсложное время, - пояснила ида-вируский туркоординатор Кадри Ялонен. - Мы верим, что в Ида-Вирумаа много людей с большим сердцем, которые бы хотели продемонстрировать свою поддержку медикам, но не имели на это реальной возможности.
Итак, Ида-Вируский кластер туризма собрал возможности отдыха в регионе и открыл подарочный веб https://idaviru.ee/kingitus. К кампании присоединились десять предприятий. В вебе продаются подарочные карточки на 10 евро, позволяющие посетить, например, спа или музей. Подарочные карточки можно купить до 6 декабря. А 13 декабря их передадут Нарвской больнице и Ида-Вируской центральной больнице.