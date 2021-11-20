На приобретение инвентаря для нового стадиона потребуется 160000 евро

На эти деньги Йыхви приобретет электронную систему замера времени, несколько табло, беговые барьеры и препятствия, маты, колодки, рейки и стойки для прыжков, ядра, диски, копья и молоты, стартовые пистолеты, эстафетные палочки, флюгеры и много другого снаряжения.