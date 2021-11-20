Сб, 20.11.2021
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Новости
Мнение
Экономика
Культура
Спорт
Досуг
Полезное
Персона/репортаж
Эстония
Экстра
Объявления
Свежий Номер
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

На приобретение инвентаря для нового стадиона потребуется 160000 евро

На новом Йыхвиском стадионе большинство строительных работ выполнено, для занятия спортом его откроют весной. ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Инвентарь для строящегося в образовательном городке Йыхви нового легкоатлетического стадиона обойдется Йыхвиской волости почти в 160000 евро.

Для подписчиков Для подписчиков

На эти деньги Йыхви приобретет электронную систему замера времени, несколько табло, беговые барьеры и препятствия, маты, колодки, рейки и стойки для прыжков, ядра, диски, копья и молоты, стартовые пистолеты, эстафетные палочки, флюгеры и много другого снаряжения.

Победило в организованном волостным управлением тендере совместное предложение ТОО "Ramato Vara" и латвийской фирмы "Sporta Halle". Оно оказалось, правда, на 7000 евро дороже предполагавшейся стоимости, но волостное управление решило все же ударить по рукам с этими поставщиками.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back