На приобретение инвентаря для нового стадиона потребуется 160000 евро
Инвентарь для строящегося в образовательном городке Йыхви нового легкоатлетического стадиона обойдется Йыхвиской волости почти в 160000 евро.
Инвентарь для строящегося в образовательном городке Йыхви нового легкоатлетического стадиона обойдется Йыхвиской волости почти в 160000 евро.
На эти деньги Йыхви приобретет электронную систему замера времени, несколько табло, беговые барьеры и препятствия, маты, колодки, рейки и стойки для прыжков, ядра, диски, копья и молоты, стартовые пистолеты, эстафетные палочки, флюгеры и много другого снаряжения.