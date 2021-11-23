СПАСАТЕЛИ ⟩ Пожар вблизи тюрьмы оказался фейерверком

СПАСАТЕЛИ ⟩ Пожар вблизи тюрьмы оказался фейерверком19-22 ноября 2021 г.
22 ноября в 00.06 в центр тревоги поступило сообщение, что в деревне Паргитагузе Йыхвиской волости вблизи тюрьмы видно возгорание.
22 ноября в 00.06 в центр тревоги поступило сообщение, что в деревне Паргитагузе Йыхвиской волости вблизи тюрьмы видно возгорание.
Прибывшие на место спасатели обнаружили там большой - примерно два квадратных метра - ящик для фейерверка, который они и затушили водой.
19 ноября в 20.55 спасателей вызвали на улицу Казе в Оруской части города Кохтла-Ярве, где коридор квартирного дома наполнился чадом.
Спасатели нашли запущенную и обесточенную квартиру, где два пьяных и неадекватных человека, пока жгли бумагу, подожгли и стол.
Спасатели ликвидировали опасную ситуацию и сдали нарушителей порядка полицейскому патрулю, который доставил их в вытрезвитель.
20 ноября ночью в 01.50 потребовалась помощь спасателей на улице Ранна в Силламяэ. Соседи сообщили, что в квартирном доме слышится сигнал дымового датчика и ощущается запах гари.
До прибытия спасателей соседи помогли пожилому человеку открыть дверь. Выяснилось, что в квартире в постели загорелась электроподушка, которая в свою очередь подожгла матрац.
Спасатели эвакуировали пожилого человека, потушили пожар и проветрили помещение. Пострадавшего передали медикам скорой помощи.