Эдуард Одинец стал председателем ревизионной комиссии с седьмой попытки
Городское собрание Кохтла-Ярве избрало лидера оппозиции Эдуарда Одинца председателем ревизионной комиссии. В предыдущие годы Одинец баллотировался на эту должность шесть раз, но ни разу не был избран.
За социал-демократа Одинца, который избирается депутатом Кохтла-Ярвеского горсобрания уже с 1996 года, проголосовали 11 депутатов.
Кандидата от Центристской партии Сергея Лопина поддержали 9 депутатов. Пять бюллетеней были пустыми.