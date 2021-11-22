ВИДЕО ⟩ Новым мэром Кохтла-Ярве стал беспартийный Тоомас Наэль
Городское собрание Кохтла-Ярве избрало новым мэром Тоомаса Наэля, бывшего советника по экономическим вопросам, который также являлся помощником волостного старейшины Йыхви.
Городское собрание Кохтла-Ярве избрало новым мэром Тоомаса Наэля, бывшего советника по экономическим вопросам, который также являлся помощником волостного старейшины Йыхви.
Беспартийный Тоомас Наэль был кандидатом в мэры от правящего союза Кохтла-Ярве, куда входят Центристская партия, Партия реформ и избирательный союз "Progress".
За Тоомаса Наэля проголосовали 16 депутатов.
Виктор Андреев, кандидат в мэры от оппозиционных Социал-демократической партии и избирательного союза "Restart Kohtla-Järve", получил 9 голосов.
Центристка Людмила Янченко, которая являлась мэром Кохтла-Ярве последние шесть лет, не баллотировалась на эту должность. На муниципальных выборах она получила всего 93 голоса и не вошла в состав горсобрания. Депутаты от Партии реформ подтвердили, что одним из условий их вступления в коалицию является отказ Янченко баллотироваться на должность мэра.
Зарплата мэра Кохтла-Ярве составляет 4320 евро.
57-летний Тоомас Наэль закончил Силламяэский горный техникум, Петербургский горный университет и Петербургский инженерно-экономический университет, год изучал в Тартуском университете юриспруденцию. В 1984-1991 годах работал помощником руководителя производственного участка на шахте "Ahtme".
В 1992-1999 годах - руководитель АО "Kindlustusekspertiis", 2000-2003 годах - директор по продажам топливной фирмы "Kris Kütus", 2004-2007 годах - менеджер по работе с бизнес-клиентами Идаского региона "If Kindlustus", 2008-2018 годах - менеджер по работе с бизнес-клиентами Восточно-Эстонского региона эстонского филиала "Danske Bank".
С 2019-го по 2020 год - консультант Ида-Вируского центра предпринимательства. С февраля по октябрь 2020 года - руководитель Таллиннского центра АО "Baltoil".
В октябре прошлого года был избран помощником старейшины Йыхвиской волости от фракции, в которую входили Эдуард Эаст, Артур Сепперн и Аллан Мянд. Он оставался на этой должности до конца июня этого года, когда во власти Йыхви произошел очередной переворот. В сентябре начал работать советником по экономическим вопросам в городской управе Кохтла-Ярве.