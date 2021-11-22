ВИДЕО ⟩ Новым мэром Кохтла-Ярве стал беспартийный Тоомас Наэль

Беспартийный Тоомас Наэль был кандидатом в мэры от правящего союза Кохтла-Ярве, куда входят Центристская партия, Партия реформ и избирательный союз "Progress".

За Тоомаса Наэля проголосовали 16 депутатов.

Виктор Андреев, кандидат в мэры от оппозиционных Социал-демократической партии и избирательного союза "Restart Kohtla-Järve", получил 9 голосов.

Центристка Людмила Янченко, которая являлась мэром Кохтла-Ярве последние шесть лет, не баллотировалась на эту должность. На муниципальных выборах она получила всего 93 голоса и не вошла в состав горсобрания. Депутаты от Партии реформ подтвердили, что одним из условий их вступления в коалицию является отказ Янченко баллотироваться на должность мэра.

Зарплата мэра Кохтла-Ярве составляет 4320 евро.

57-летний Тоомас Наэль закончил Силламяэский горный техникум, Петербургский горный университет и Петербургский инженерно-экономический университет, год изучал в Тартуском университете юриспруденцию. В 1984-1991 годах работал помощником руководителя производственного участка на шахте "Ahtme".

В 1992-1999 годах - руководитель АО "Kindlustusekspertiis", 2000-2003 годах - директор по продажам топливной фирмы "Kris Kütus", 2004-2007 годах - менеджер по работе с бизнес-клиентами Идаского региона "If Kindlustus", 2008-2018 годах - менеджер по работе с бизнес-клиентами Восточно-Эстонского региона эстонского филиала "Danske Bank".

С 2019-го по 2020 год - консультант Ида-Вируского центра предпринимательства. С февраля по октябрь 2020 года - руководитель Таллиннского центра АО "Baltoil".