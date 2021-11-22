Марис Тоомель была избрана старейшиной волости Йыхви в день своего рождения

Тоомель, член Партии реформ, была единственным кандидатом на должность главы волости и получила 11 голосов от 18 присутствовавших на месте депутатов волостного собрания. Недействительными оказались семь бюллетеней.

Двое депутатов волостного собрания не участвовали в заседании. Входящая в коалицию Кайа Калдвеэ участвовала по видеосвязи, но не смогла проголосовать, поскольку выборы старейшины являются тайными.

Марис Тоомель, которой в этот же день исполнилось 42 года, после своего избрания заявила, что хочет быть старейшиной всех жителей Йыхви."Я хочу представлять всех жителей волости и быть для них достойным партнером", - сказала она, добавив, что сотрудничество между различными политическими объединениями необходимо для восстановления статуса и репутации Йыхви как регионального центра.

Она пообещала возобновить переговоры об объединении с Тойлаской волостью.

Если изначально коалиция рассматривала вопрос о назначении волостного управления, состящего из трех членов вместо нынешних четырех, то, по предложению Тоомель, оно будет состоять из шести членов. Такого большого волостного управления в Йыхви еще не было.