Марис Тоомель была избрана старейшиной волости Йыхви в день своего рождения
В понедельник собрание волости Йыхви избрало старейшиной волости Марис Тоомель, которая занимала эту должность и до муниципальных выборов.
В понедельник собрание волости Йыхви избрало старейшиной волости Марис Тоомель, которая занимала эту должность и до муниципальных выборов.
Тоомель, член Партии реформ, была единственным кандидатом на должность главы волости и получила 11 голосов от 18 присутствовавших на месте депутатов волостного собрания. Недействительными оказались семь бюллетеней.
Двое депутатов волостного собрания не участвовали в заседании. Входящая в коалицию Кайа Калдвеэ участвовала по видеосвязи, но не смогла проголосовать, поскольку выборы старейшины являются тайными.
Марис Тоомель, которой в этот же день исполнилось 42 года, после своего избрания заявила, что хочет быть старейшиной всех жителей Йыхви."Я хочу представлять всех жителей волости и быть для них достойным партнером", - сказала она, добавив, что сотрудничество между различными политическими объединениями необходимо для восстановления статуса и репутации Йыхви как регионального центра.
Она пообещала возобновить переговоры об объединении с Тойлаской волостью.
Если изначально коалиция рассматривала вопрос о назначении волостного управления, состящего из трех членов вместо нынешних четырех, то, по предложению Тоомель, оно будет состоять из шести членов. Такого большого волостного управления в Йыхви еще не было.
Помимо старейшины к работе в волостном управлении приступят два помощника старейшины: Арво Аллер (экономика и развитие), Ингрид Спитц (социальная сфера, культура, спорт). Кроме того, три члена волостного управления: бывший помощник старейшины Мессурме Писарева (предпринимательство, инновации, туризм), Сергей Андреев (управление спортивными сооружениями) и Аво Кийр (сельская жизнь). Андреев, Спитц, Аллер и Писарева все еще являются депутатами волостного собрания. Марис Тоомель приостановила свои полномочия.