Квартирные товарищества заинтересованы в реновации

- Проявлен интерес к займам на реновацию, к поручительству, а также к пособиям на реконструкцию. Товарищества находят положительной возможность получать информацию на месте. Это дополнительная мотивация для дальнейшего продвижения в деле реновации и повышения энергоэффективности, - сказала Марью Уусталу, консультант предпринимательского центра "KredEx" в Ида-Вирумаа.

- Мы хотим, чтобы эксперты, хорошо знающие местные условия, и в дальнейшем предлагали товариществам и частным лицам возможности консультаций на месте, - обосновала Трийн Рейнсалу, заведующая отделом жилфонда и энергоэффективности "KredEx", сотрудничество с уездными центрами развития. - Статистика первых месяцев показывает, что услуга эта нужна и ожидаема - в Эстонии этой возможностью воспользовались 430 товариществ.

Квартирные товарищества могут приглашать консультантов уездных центров развития на собрания, проводимые товариществами.