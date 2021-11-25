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Квартирные товарищества заинтересованы в реновации

Квартирному товариществу дома по Кескаллеэ, 20 удалось несколько лет назад получить поддержку ЦУ "KredEx". И на данный момент он единственный в зоне ценностной застройки Кохтла-Ярве, который смог сделать реновацию. ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Начиная с весны "KredEx" провел семь инфодней, и информация о том, как при помощи пособий сделать дома энергосберегающими, дошла почти до ста квартирных товариществ.

- Проявлен интерес к займам на реновацию, к поручительству, а также к пособиям на реконструкцию. Товарищества находят положительной возможность получать информацию на месте. Это дополнительная мотивация для дальнейшего продвижения в деле реновации и повышения энергоэффективности, - сказала Марью Уусталу, консультант предпринимательского центра "KredEx" в Ида-Вирумаа.

- Мы хотим, чтобы эксперты, хорошо знающие местные условия, и в дальнейшем предлагали товариществам и частным лицам возможности консультаций на месте, - обосновала Трийн Рейнсалу, заведующая отделом жилфонда и энергоэффективности "KredEx", сотрудничество с уездными центрами развития. - Статистика первых месяцев показывает, что услуга эта нужна и ожидаема - в Эстонии этой возможностью воспользовались 430 товариществ.

Квартирные товарищества могут приглашать консультантов уездных центров развития на собрания, проводимые товариществами.

В прошлом году "KredEx" выделил пособий на сто миллионов евро, за которые были приведены в порядок примерно 310 домов в Эстонии. В последующие годы размер пособий ежегодно будет стабильно на 50-60 миллионов евро, то есть каждый год можно будет приводить в порядок как минимум пару сотен домов.

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