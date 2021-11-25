ОДИН ВОПРОС ⟩ Почему на вас не надели должностную цепь?
Когда в понедельник Йыхвиское волостное собрание утверждало в должности волостного старейшины Марис Тоомель, то впервые в истории не было торжественной церемонии передачи служебных регалий.
Когда в понедельник Йыхвиское волостное собрание утверждало в должности волостного старейшины Марис Тоомель, то впервые в истории не было торжественной церемонии передачи служебных регалий.
- Интересно, да, не возложили. Эта должностная цепь у меня в настенном шкафу в кабинете. Я не знаю, забыли, наверное. А может, посчитали, что она у меня есть, поскольку до этого я уже была в должности. Однако считаю, что это не важно. Важнее создание на четыре года дееспособного волостного управления и стабильной трудовой среды.
Один раз этот служебный символ на мне был. Когда у нас был прием семей с новорожденными, то родители пожелали, чтобы на фотографии волостной старейшина была со служебным символом.