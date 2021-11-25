Эве Эаст вновь избрана старейшиной волости Тойла

Из 16-ти присутствовавших депутатов волостного собрания за Эве Эаст проголосовали 10. Именно столько голосов имеет коалиция, образованная избирательным союзом "Ühtne Vald" и Партией реформ. Оппозиция выдвинула на эту должность кандидатуру Роланда Тарума. Он набрал 5 голосов. Один депутат от оппозиции отсутствовал.

На заседании в среду были выбраны и председатели пяти комиссий волостного собрания. Все комиссии возглавили депутаты от коалиции, за исключением ревизионной комиссии, которую возглавил Тармо Кютт от оппозиции. Места заместителя председателя и членов комиссии заняли представители коалиции. После этого Кютт заявил об отставке, объясняя свой шаг тем, что "здесь снова делается политика, но я всегда был против этого". Это означает, что ревизионная комиссия будет избрана вновь на следующем заседании волостного собрания.