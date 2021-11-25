Эве Эаст вновь избрана старейшиной волости Тойла
Тойлаское волостное собрание в среду вечером вновь избрало Эве Эаст старейшиной волости. Эаст занимала эту должность в течение последних четырех лет.
Тойлаское волостное собрание в среду вечером вновь избрало Эве Эаст старейшиной волости. Эаст занимала эту должность в течение последних четырех лет.
Из 16-ти присутствовавших депутатов волостного собрания за Эве Эаст проголосовали 10. Именно столько голосов имеет коалиция, образованная избирательным союзом "Ühtne Vald" и Партией реформ. Оппозиция выдвинула на эту должность кандидатуру Роланда Тарума. Он набрал 5 голосов. Один депутат от оппозиции отсутствовал.
Волостное собрание постановило назначить месячную зарплату старейшине волости в размере 3500 евро вместо нынешних 2750 евро.
Эве Эаст сказала, что в волостном управлении планируются небольшие изменения, но не уточнила, какие.
На заседании в среду были выбраны и председатели пяти комиссий волостного собрания. Все комиссии возглавили депутаты от коалиции, за исключением ревизионной комиссии, которую возглавил Тармо Кютт от оппозиции. Места заместителя председателя и членов комиссии заняли представители коалиции. После этого Кютт заявил об отставке, объясняя свой шаг тем, что "здесь снова делается политика, но я всегда был против этого". Это означает, что ревизионная комиссия будет избрана вновь на следующем заседании волостного собрания.