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Эве Эаст вновь избрана старейшиной волости Тойла

Вновь избранная старейшиной Тойлаской волости Эве Эаст (слева) и председатель Тойлаского волостного собрания Этти Кагаров. ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Тойлаское волостное собрание в среду вечером вновь избрало Эве Эаст старейшиной волости. Эаст занимала эту должность в течение последних четырех лет.

Из 16-ти присутствовавших депутатов волостного собрания за Эве Эаст проголосовали 10. Именно столько голосов имеет коалиция, образованная избирательным союзом "Ühtne Vald" и Партией реформ. Оппозиция выдвинула на эту должность кандидатуру Роланда Тарума. Он набрал 5 голосов. Один депутат от оппозиции отсутствовал. 

Волостное собрание постановило назначить месячную зарплату старейшине волости в размере 3500 евро вместо нынешних 2750 евро. 

Эве Эаст сказала, что в волостном управлении планируются небольшие изменения, но не уточнила, какие. 

На заседании в среду были выбраны и председатели пяти комиссий волостного собрания. Все комиссии возглавили депутаты от коалиции, за исключением ревизионной комиссии, которую возглавил Тармо Кютт от оппозиции. Места заместителя председателя и членов комиссии заняли представители коалиции. После этого Кютт заявил об отставке, объясняя свой шаг тем, что "здесь снова делается политика, но я всегда был против этого". Это означает, что ревизионная комиссия будет избрана вновь на следующем заседании волостного собрания.

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