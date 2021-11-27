ОПРОС ⟩ Где в Кохтла-Ярве лучшее место для автобусной станции?

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Светлана ТЫРСА:

- Считаю, что наиболее удобное место там, где она находилась раньше, - в Южном микрорайоне. Места было много, ждать автобусы удобно. В "Виронии" слишком неуютно, да и вдали от города.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Яанек ПАХКА, юрист:

- Не думал, но там, где она сейчас, неудобно. Для людей лучше, если бы вернули автостанцию на прежнее место. Знаю, что то здание в руках частной фирмы. Сейчас там все пусто, владелец мог бы отдать здание городу в бесплатную аренду - сделал бы хорошее дело для людей.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Галина РЕЗНИЧЕНКО, пенсионерка:

- Мне кажется, не нужно никуда ее переносить - хорошо и тут. Хотя идти мне не близко, минут двадцать. Зато можно по пути в магазин заглянуть, что-то купить в дорогу.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Антонина ЯКОБСОН, пенсионерка:

- То, что сейчас, - безобразие. Пассажиры выходят и что видят? Для ожидающих нет даже скамеек. Может, и хорошо тем, кто близко живет, а если издалека? Присесть негде. Хорошо бы перенести в Северный - там полно места для строительства. На Ярвекюла теэ, о чем говорили, тоже было бы удобно - в центре города.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Оксана СИМОНИШ, предприниматель: