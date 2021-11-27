Прошлой осенью Кохтла-Ярвеское горуправление подписало договор с тартуской фирмой "Teearu Grupp", выигравшей конкурс на реконструкцию центральной площади Ахтме с ценовым предложением 2 миллиона 5 тысяч евро (без НСО). Были определены сроки - 15 месяцев, то есть в начале января объект должны сдать. Уже конец ноября, но, похоже, до завершения еще далеко. Вице-мэр по развитию Виталий Бородин провел небольшую экскурсию по объекту.

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Преображения в центре микрорайона заметны, но окончания не видно. Строители стараются, но ведь зима уже на пороге. Успеют ли?

- Работы ведутся активно, - комментирует Бородин. - Асфальтные завершены, укладывают плитку. Погода пока позволяет. На прошлой неделе пришлось подгонять - потребовал, чтобы скорее установили капсулу для новогодней елки. Не могли же мы оставить такую большую часть города без главного праздничного атрибута.