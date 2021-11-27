На этой неделе Эве Эаст вышла из Центристской партии, так как ощущала по отношению к себе противодействие внутри партии.

На этой неделе Эве Эаст вышла из Центристской партии, так как ощущала по отношению к себе противодействие внутри партии. ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Она обещает, что этими вещами займутся. Чтобы порт, который волость создавала годами, не был заперт от людей, а на пляже, который посещают тысячи человек, появились нормальные туалеты. Тойлаский волостной старейшина Эве Эаст ждет, чтобы в волость, выбравшую громкий лозунг "Открыты круглый год!", приезжало больше людей, но чтобы люди не рушили ту красоту, которая создается для них. Например, чтобы не воровали высаживаемые в парке розы или не ломали установленные там инфотабло.

Для подписчиков

- Отвечая на вопросы в волостном собрании, вы сказали, что до сих пор многие вещи в Тойла помешал сделать договор об объединении, заключенный в 2017 году, когда объединились Тойлаская, Кохтлаская и Кохтла-Ныммеская волости. Что конкретно не удалось сделать за предыдущие четыре года из-за этого объединения?