ВИДЕО И ФОТОГАЛЕРЕЯ ⟩ Йыхвисцы отметили начало адвента

Выступила танцевальные группы "Värten", "Gevi" и "Jõhvikamoos", а также юные певицы Фрейя Саатман и Сирели Силлар из кружка пения "Laulvad Jõhvikad".

Учитель Йыхвиского прихода святого Михаила Пеэтер Калдкр сказал, что адвент - это время тепла, взаимной поддержки и подарков. "Мы дарим свое сердце всем людям, которых любим", - сказал Калдур.