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ВИДЕО И ФОТОГАЛЕРЕЯ ⟩ Йыхвисцы отметили начало адвента

Учитель Йыхвиского прихода святого Михаила Пеэтер Калдур в воскресенье на центральной площади в Йыхви поделился со всеми желающими огнем адвента. ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В воскресенье в полдень жители Йыхви собрались на центральной площади, чтобы отметить начало предрождественского периода - адвента.

Выступила танцевальные группы "Värten", "Gevi" и "Jõhvikamoos", а также юные певицы Фрейя Саатман и Сирели Силлар из кружка пения "Laulvad Jõhvikad".

Учитель Йыхвиского прихода святого Михаила Пеэтер Калдкр сказал, что адвент - это время тепла, взаимной поддержки и подарков. "Мы дарим свое сердце всем людям, которых любим", - сказал Калдур.

Старейшина Йыхвиской волости Марис Тоомель призвала замечать во время адвента больше позитивного. 

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