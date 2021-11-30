ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Сланцевые станции списывать рано

В ситуации, когда Европа принялась в пылу зеленого поворота закрывать имевшиеся производственные мощности еще до того, как были готовы новые производства, такое повышение цены неизбежно. Скачок цены на небывалую высоту поддерживает также все более сильное налогообложение работающих на ископаемом топливе электростанций. В конечном итоге такую политику оплатят не комиссары Еврокомиссии и не депутаты Европарламента, а все электропотребители.

Эстонское государство как владелец возложило на "Eesti Energia" обязательство обеспечивать до 2023 года управляемую производственную мощность в объеме до 1000 мегаватт, что является средним объемом электропотребления в Эстонии. Это значит, что использующие сланец в качестве топлива блоки Нарвских станций должны еще более года оставаться в рабочем состоянии.

Теперь этот срок наверняка надо увеличить. Без Нарвских станций поставщиков электроэнергии на рынке стало бы еще меньше и, следовательно, цены подскочили бы еще выше. Нельзя также исключить ситуацию, когда в какой-то момент электроэнергии на всех просто не хватит. Эстония в этом смысле не исключение: угольные станции вовсю "жгут" сейчас как в "зеленой" Германии, так и в Северных странах.

Использование ископаемых топлив при производстве электроэнергии, естественно, было бы разумно со временем сократить. Но делать это надо в такт появлению новых, более экологичных производственных мощностей, которые за один день не возникнут. И уж подавно не быстро добавятся управляемые мощности. В то время как электропотребление в ближайшем будущем будет только расти.