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ПИСЬМО ⟩ С уборкой снега в Вока не смогли справиться

Снимок иллюстративный. ФОТО: Марко Мумм

Утром 30 ноября многих жителей поселка Вока Тойлаской волости ждал неприятный сюрприз, поскольку внутридворовые дороги были завалены снегом, а снегоуборочной техники не было видно.

Раньше трактора уже в шесть утра очищали дороги, чтобы люди вовремя успевали на работу. А в это утро в 7.30 видел в окно, как одна женщина вместе со своими детьми беспомощно ходили вокруг засыпанной снегом автомашины. Хорошо, что мужчины из соседнего дома пришли на помощь с лопатами. Снежный завал был и на улице Айа у гаражных боксов. Как люди попадут на работу, если их автомобили заперты в гаражах?

Это очень небрежное отношение к жителям Вока. Раньше такого не было.

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