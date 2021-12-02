ПИСЬМО ⟩ С уборкой снега в Вока не смогли справиться

Раньше трактора уже в шесть утра очищали дороги, чтобы люди вовремя успевали на работу. А в это утро в 7.30 видел в окно, как одна женщина вместе со своими детьми беспомощно ходили вокруг засыпанной снегом автомашины. Хорошо, что мужчины из соседнего дома пришли на помощь с лопатами. Снежный завал был и на улице Айа у гаражных боксов. Как люди попадут на работу, если их автомобили заперты в гаражах?