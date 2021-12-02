МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 02.12-09.12 ⟩ Предрождественские концерты на любой вкус; "Сказочный переполох" в Йыхви

КУЛЬТУРА

Четверг, 2 декабря

* В кафе "Koht37" в Кохтла-Ярвеской гимназии в 17.00 - вечер украинского языка и культуры. Состоится более близкое знакомство с украинским языком, культурой, традициями и национальной кухней, пройдут мастер-классы. Гость-сюрприз.

* На мызе Мяэтагузе в 19.00 - концерт адвента "Jõulud mõisas" / "Рождество на мызе": солистка Мария Листра и барочный ансамбль "Corelli Consort". Душевная программа из прекрасных сонат и трогательных арий мастеров эпохи барокко в исполнении блестящего сопрано в сопровождении инструментов барокко. Будут представлены Гендель, Вивальди, Кампра, Буамортье, Джеминиани и блестящие музыкальные произведения других авторов. Билет - 10-12 евро.

* В Йыхвиском концертном доме в 12.00 - "Сказочный переполох", спектакль нарвского театрального центра "Vaba Lava" (на эстонском языке). Театральная фантазия для детей по мотивам эстонских сказок. Билет - 8 евро.

* В Кохтла-Ярвеском центе культуры в 19.00 - театральное представление "Женитьба Бальзаминова". Желательно начиная с 12 лет. Билет - 3-10 евро.

* В читальном зале Кохтла-Ярвеской центральной библиотеки (ул. Тууслари, 19) - "Яркие грани", выставка алмазной мозаики Анны Хотько-Беляковой и Марии Трусовой. Выставка открыта до 29 декабря.

Пятница, 3 декабря

* В Йыхвиской городской галерее в 16.00 - открытие персональной выставки члена объединения нарвских художников "Вестервалли", Объединения русских художников Эстонии и объединения художников "Kunsti Sadam" Ирины Юголайнен "Путешествие продолжается". Выставка открыта до 27 декабря.

"Lumeroos". ФОТО: Vana Baskini teater

* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 19.00 - "Lumeroos", спектакль театра "Vana Baskin". Билет - 19-22 евро.

Суббота, 4 декабря

* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 12.00 - "Терем-теремок", спектакль для детей театра "Туулевески". Билет - 9,90 евро.

Kulno Malva. ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Воскресенье, 5 декабря

* В фойе на III этаже Йыхвиского концертного дома в 12.00 - семейный утренник по мотивам сказок "За семью горами, за семью морями…": Пирет Пяэр (рассказчица), Кульно Мальва (аккордеон, волынка, гармошка, окарина). Билет - 5-7 евро.

* В Пюссиском Доме культуры в 14.00 - рождественский концерт Люганузеского смешанного хора.

* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 15.00 - концерт второго воскресенья адвента: выступает женский хор "Лада" Кохтла-Ярвеского центра культуры. Бесплатно.

* В клубе "Сомпа" в 16.00 - концерт второго воскресенья адвента: трио "Романс". Бесплатно.

* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 17.00 - юбилейный спектакль Хенрика Норманна ''Nuta või naera!''. Билет - 17.90-19.90 евро.

Среда, 8 декабря

* В Люганузеском народном доме в 13.00 - концерт "Jõulud näevad tulla" / "Рождество приближается". Рождественское настроение создадут Эрвин и Хиллар из Виру-Нигула.

* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - группа "Curly Strings" и друзья: "Детям", концерт-презентация альбома. Специальные гости: Адеэле Яаго, Эверт Сундья, Ялмар Вабарна и юные певцы "Tartu Laulupesa" под руководством Айри Лийва. Билет - 7-15 евро.

Четверг, 9 декабря

* В кафе "Koht37" в Кохтла-Ярвеской гимназии в 17.00 - вечер финского языка и культуры. Состоится более близкое знакомство с финским языком, культурой, традициями и национальной кухней, пройдут мастер-классы.

СПОРТ

Суббота, 4 декабря

* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - этап серийного турнира шашечного клуба "Into".

* В Кохтла-Ярвеском Доме спорта в 14.00 - народная лига по баскетболу: "Enteh" - БК "Narva".

* В Силламяэ в Доме спорта "Калев" в 15.00 - чемпионат Эстонии по футболу, лига мастеров: "Sillamäe Alexela" - ФК "Jõgeva Wolves".

* В Йыхвиском спортхолле в 16.00 - рождественская викторина на спортивную тематику.

* В спортхолле Майдлаской основной школы в 17.00 - народная лига по баскетболу: "Tööriistamarket"/"Lüganuse" - БК "HITO"/БК "Karjamaa".

* В Йыхвиском спортхолле в 17.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: ФК "Phoenix" (Йыхви) - ФК "Otepää Ravens".

Воскресенье, 5 декабря

* В Йыхвиском спортхолле в 11.00 - открытый чемпионат Йыхви и чемпионат Ида-Вирумаа по волейболу среди мужчин.

* В Нарвском спортцентре в 17.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: "Narva United FC II" - "Rantipol Võru Helios".

Вторник, 7 декабря

* В Нарвском спортцентре в 20.00 - Кубок Эстонии по футзалу, 1/8 финала: "Narva United FC II" - "NPM Silmet FC Sillamäe".

РАЗНОЕ

Воскресенье, 5 декабря

* В мастерской Кийклаского народного дома - учебная комната исторического костюма. Руководит Яна Вольке. Информация и регистрация по тел. 5190 2091.

Четверг, 9 декабря

* На мызе Мяэтагузе в 18.00 - мероприятие из серии "Ида-Виру инвестирует": Тыну Пекк, "Пенсия и будущее". Билеты в предварительной продаже через "Fientа" - 12 евро, на месте - 17 евро. Дополнительная информация: fmj@fmj.ee.

ФОТО: Eesti Kultuurkapital