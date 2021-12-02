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СПАСАТЕЛИ ⟩ В аптеке случился небольшой пожар
30 ноября 2021 г.

Машина спасателей. Иллюстративное фото. ФОТО: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

Вечером 30 ноября спасателей вызвали на Пыхья аллеэ в Кохтла-Ярве, где лампа на потолке аптечного склада искрила и помещение наполнилось дымом.

Спасатели установили, что в светильнике произошло короткое замыкание, вследствие чего загорелся конденсатор.

Лампа была отключена от сети, локальное возгорание прекратилось и на место были вызваны электрики.

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