СПАСАТЕЛИ ⟩ В аптеке случился небольшой пожар

СПАСАТЕЛИ ⟩ В аптеке случился небольшой пожар30 ноября 2021 г.
Вечером 30 ноября спасателей вызвали на Пыхья аллеэ в Кохтла-Ярве, где лампа на потолке аптечного склада искрила и помещение наполнилось дымом.
Вечером 30 ноября спасателей вызвали на Пыхья аллеэ в Кохтла-Ярве, где лампа на потолке аптечного склада искрила и помещение наполнилось дымом.
Спасатели установили, что в светильнике произошло короткое замыкание, вследствие чего загорелся конденсатор.
Лампа была отключена от сети, локальное возгорание прекратилось и на место были вызваны электрики.