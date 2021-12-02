СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В Кохтла-Ярве зарезали мужчину

Пострадавший скончался на месте. Полиция задержала подозреваемого. Обстоятельства происшедшего выяснятся в ходе начатого уголовного расследования.

Несовершеннолетний напал на мужчину

29 ноября 16-летний юноша в Нарве на улице Пяхклимяэ ударил 38-летнего мужчину. Полиция задержала юношу в качестве подозреваемого.

Парни напали на девушек

27 ноября на бульваре Виру в Силламяэ две несовершеннолетние девушки подверглись нападению парней. Обстоятельства происшествия выясняются.

В Йыхви мужчина напал на соседку

28 ноября 27-летний мужчина в квартире на Нарвском шоссе в Йыхви избил свою соседку. Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ