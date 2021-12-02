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СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В Кохтла-Ярве зарезали мужчину
27-29 ноября 2021 г.

Полиция. ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

27 ноября полиция получила вызов в квартиру на Ярвекюла теэ в Кохтла-Ярве, где 39-летний мужчина ударил ножом 50-летнего мужчину.

Пострадавший скончался на месте. Полиция задержала подозреваемого. Обстоятельства происшедшего выяснятся в ходе начатого уголовного расследования.

Несовершеннолетний напал на мужчину

29 ноября 16-летний юноша в Нарве на улице Пяхклимяэ ударил 38-летнего мужчину. Полиция задержала юношу в качестве подозреваемого.

Парни напали на девушек

27 ноября на бульваре Виру в Силламяэ две несовершеннолетние девушки подверглись нападению парней. Обстоятельства происшествия выясняются.

В Йыхви мужчина напал на соседку

28 ноября 27-летний мужчина в квартире на Нарвском шоссе в Йыхви избил свою соседку. Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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