СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В Кохтла-Ярве зарезали мужчину

СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В Кохтла-Ярве зарезали мужчину27-29 ноября 2021 г.
27 ноября полиция получила вызов в квартиру на Ярвекюла теэ в Кохтла-Ярве, где 39-летний мужчина ударил ножом 50-летнего мужчину.
27 ноября полиция получила вызов в квартиру на Ярвекюла теэ в Кохтла-Ярве, где 39-летний мужчина ударил ножом 50-летнего мужчину.
Пострадавший скончался на месте. Полиция задержала подозреваемого. Обстоятельства происшедшего выяснятся в ходе начатого уголовного расследования.
29 ноября 16-летний юноша в Нарве на улице Пяхклимяэ ударил 38-летнего мужчину. Полиция задержала юношу в качестве подозреваемого.
27 ноября на бульваре Виру в Силламяэ две несовершеннолетние девушки подверглись нападению парней. Обстоятельства происшествия выясняются.
28 ноября 27-летний мужчина в квартире на Нарвском шоссе в Йыхви избил свою соседку. Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого.
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