Сб, 4.12.2021
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ОПРОС ⟩ Где мечтаете отдохнуть этой зимой?

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik
ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Андрес СУЛЬГ, спасатель:

- Больших планов нет, отдыхать буду дома. Можно покататься на лыжах, просто насладиться спокойной обстановкой, когда никуда не надо спешить. По натуре я не особенный путешественник, поэтому предпочитаю отдых поблизости от дома, чтобы поменьше было разных стрессов.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Юрий СТОЛБОВ, докер в порту:

- Нигде не мечтаю и не планирую, потому что буду работать. Вообще люблю отдыхать летом, не люблю жары, поэтому предпочитаю, если и уезжать, то летом на север, где прохладнее.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Анне ЮНДАС, пенсионер:

- Летом планируются две недели в Италии, поедем на соревнования. Поэтому планов поездок на эту зиму нет - почти ежедневно гуляю в Паннъярве с лыжами. Также будет много работы.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Айвар СУРВА, чиновник:

- В Алутагузе, на хуторе. Для хуторян зимой самый лучший отдых дома - нет больших забот, как летом. Можно наслаждаться общением с природой, тишиной. Чем-то для себя заняться. Дети приедут, тоже радость.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Марина ФОКИНА, президент фитнес-клуба:

- Очень хочу покататься на лыжах и санках в Алутагузе, съездить на кивиылискую гору. Если есть снег, в Эстонии можно прекрасно отдохнуть в отпуске. В теплые края не летаю, потому что боюсь самолетов. Иногда все-таки приходится, но каждый раз для меня это стресс, поэтому лучше отдыхать где-то поближе.

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