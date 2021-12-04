ОПРОС ⟩ Где мечтаете отдохнуть этой зимой?

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Андрес СУЛЬГ, спасатель:

- Больших планов нет, отдыхать буду дома. Можно покататься на лыжах, просто насладиться спокойной обстановкой, когда никуда не надо спешить. По натуре я не особенный путешественник, поэтому предпочитаю отдых поблизости от дома, чтобы поменьше было разных стрессов.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Юрий СТОЛБОВ, докер в порту:

- Нигде не мечтаю и не планирую, потому что буду работать. Вообще люблю отдыхать летом, не люблю жары, поэтому предпочитаю, если и уезжать, то летом на север, где прохладнее.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Анне ЮНДАС, пенсионер:

- Летом планируются две недели в Италии, поедем на соревнования. Поэтому планов поездок на эту зиму нет - почти ежедневно гуляю в Паннъярве с лыжами. Также будет много работы.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Айвар СУРВА, чиновник:

- В Алутагузе, на хуторе. Для хуторян зимой самый лучший отдых дома - нет больших забот, как летом. Можно наслаждаться общением с природой, тишиной. Чем-то для себя заняться. Дети приедут, тоже радость.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Марина ФОКИНА, президент фитнес-клуба: