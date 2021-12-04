ОПРОС ⟩ Где мечтаете отдохнуть этой зимой?

Андрес СУЛЬГ, спасатель:
- Больших планов нет, отдыхать буду дома. Можно покататься на лыжах, просто насладиться спокойной обстановкой, когда никуда не надо спешить. По натуре я не особенный путешественник, поэтому предпочитаю отдых поблизости от дома, чтобы поменьше было разных стрессов.
Юрий СТОЛБОВ, докер в порту:
- Нигде не мечтаю и не планирую, потому что буду работать. Вообще люблю отдыхать летом, не люблю жары, поэтому предпочитаю, если и уезжать, то летом на север, где прохладнее.
Анне ЮНДАС, пенсионер:
- Летом планируются две недели в Италии, поедем на соревнования. Поэтому планов поездок на эту зиму нет - почти ежедневно гуляю в Паннъярве с лыжами. Также будет много работы.
Айвар СУРВА, чиновник:
- В Алутагузе, на хуторе. Для хуторян зимой самый лучший отдых дома - нет больших забот, как летом. Можно наслаждаться общением с природой, тишиной. Чем-то для себя заняться. Дети приедут, тоже радость.
Марина ФОКИНА, президент фитнес-клуба:
- Очень хочу покататься на лыжах и санках в Алутагузе, съездить на кивиылискую гору. Если есть снег, в Эстонии можно прекрасно отдохнуть в отпуске. В теплые края не летаю, потому что боюсь самолетов. Иногда все-таки приходится, но каждый раз для меня это стресс, поэтому лучше отдыхать где-то поближе.