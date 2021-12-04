ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Тоомас Наэль

Кохтла-Ярвеское горсобрание в прошлый понедельник избрало Наэля мэром, но приступить к своим обязанностям он пока не может, поскольку на заседании, прошедшем на этой неделе, состав городского управления не был даже включен в повестку дня. После увольнения с прежнего места работы Наэль оказался в статусе безработного. Когда же он приступит к работе - на этот вопрос члены правящих в Кохтла-Ярве Центристской партии, Партии реформ и избирательного союза "Прогресс" лишь беспомощно пожимают плечами.

Это мягко говоря, странное поведение политиков, которые перед выборами обещали открытое и прозрачное управление, поэтому поневоле возникает чувство, что они лишь куклы в спектакле, а за ниточки дергает кто-то со стороны. Странно и то, что у тройственного союза нет даже письменного соглашения, что они намереваются предпринять для наведения порядка в городе.