Делом года в Ида-Вирумаа стала школа технологий "kood/Jõhvi"
Награды в области предпринимательства в Ида-Вирумаа в этом году удостоены создатели инновационной международной школы программирования - Йыхвиской школы технологий "kood/Jõhvi".
Награды в области предпринимательства в Ида-Вирумаа в этом году удостоены создатели инновационной международной школы программирования - Йыхвиской школы технологий "kood/Jõhvi".
По словам Пилле Сёэт, руководителя Ида-Вируского центра предпринимательства, открытие школы "kood/Jõhvi" - это прекрасная возможность развития предпринимательской деятельности в Ида-Вирумаа в будущем.
- Приобретенные в школе навыки создадут стартовые возможности для развития предпринимательства и создания современных инфо- и коммуникационных технологий в уезде с традиционно сильной промышленностью, - сказала она.
Школа "kood/Jõhvi" удостоена и титула "Друг предпринимателей". На прошедшем в четверг в Йыхвиском концертном доме мероприятии, принимая награды, одна из основателей школы Карин Кюннапас сказала, что "kood/Jõhvi - это, конечно же, коллективный проект. "Мы не смогли бы создать эту школу без такого большого положительного отношения в Ида-Вирумаа. Нам еще многое предстоит сделать, чтобы оправдать эту награду, но мы уже в пути", - сказала Кюннапас. Новый тур приема открывается в начале следующего года.
Школа программирования начала свою деятельность временно в Силламяэ. На "место постоянной прописки" в бывшее здание связи в Йыхви после его реконструкции школа переедет осенью следующего года. Переезд потребует пять миллионов евро.
Жюри в этом году учредило и специальный приз "Дело года в области зеленого поворота". Его удостоено АО "Enefit Power", управляющее шахтами, заводами по производству масел и электростанциями "Eesti Energia". АО "Enefit Power" в последние годы все больше при производстве электричества и масел заменяет сланец восстанавливаемым топливом и увеличивает возможности использования и пуска в оборот отходов.
Андрес Вайнола, председатель правления АО "Enefit Power", сказал, что перевод как производства электроэнергии, так и жидкого топлива на возобновляемую энергию - это огромная заслуга технического университета, физического труда и разума людей Ида-Вирумаа. "Обещаем, что привлечем к зеленому повороту еще больше своих клиентов, поможем в переработке побочных продуктов и отходов в зеленую энергию", - сказал он.
Конкурс среди предприятий уезда организует Ида-Вируский центр предпринимательства вместе с партнерами: Ида-Вирумааский союз самоуправлений, Йыхвиское представительство Торгово-промышленной палаты Эстонии, Йыхвиский инфоцентр "Europe Direct", ЦУ "Развитие промышленных зон Ида-Вирумаа" и газета "Северное побережье".
Всю церемонию награждения можно увидеть здесь: