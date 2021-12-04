Делом года в Ида-Вирумаа стала школа технологий "kood/Jõhvi"

По словам Пилле Сёэт, руководителя Ида-Вируского центра предпринимательства, открытие школы "kood/Jõhvi" - это прекрасная возможность развития предпринимательской деятельности в Ида-Вирумаа в будущем.

Победители и номинанты конкурса на звание предприятия года в Ида-Вирумаа Дело года Ида-Вирумаа - 2021: "kood/Jõhvi"; номинанты: "Svarmil" и "Tallinn Dolls"

номинанты: "Svarmil" и "Tallinn Dolls" Малое предприятие года Ида-Вирумаа - 2021: ТОО "Polven Foods"; номинанты: ТОО "Teresa" и ТОО "Top Steel"

номинанты: ТОО "Teresa" и ТОО "Top Steel" Туристическое предприятие года Ида-Вирумаа - 2021: ТОО "Spinnaker" (восстановление судоходной линии Нарва - Нарва-Йыэсуу); номинанты: ТОО "Adrenaator Grupp" и ТОО "Saka Mõis"

(восстановление судоходной линии Нарва - Нарва-Йыэсуу); номинанты: ТОО "Adrenaator Grupp" и ТОО "Saka Mõis" Лучшее использование евродотаций Ида-Вирумаа - 2021: ТОО "TNC-Components"; номинанты: ЦУ "Alutagusemaa" - Кауксиское пляжное здание и НКО "Toila Merepääste"

номинанты: ЦУ "Alutagusemaa" - Кауксиское пляжное здание и НКО "Toila Merepääste" Новичок года Ида-Вирумаа - 2021: ТОО "Taube Catering"; номинанты: ТОО "Woogs" и "Purtse Vineerikoda" (Пуртсеская фанерная мастерская)

номинанты: ТОО "Woogs" и "Purtse Vineerikoda" (Пуртсеская фанерная мастерская) Предприимчивое дело молодежи года Ида-Вирумаа - 2021: ТОО "Edukoht"; номинанты: чат-клуб эстонского языка "TONT" и школа танцев "Viis Tähte"

номинанты: чат-клуб эстонского языка "TONT" и школа танцев "Viis Tähte" Друг предпринимателей года Ида-Вирумаа - 2021: "kood/Jõhvi"; номинанты: Катри Райк и Ольга Курдовская

номинанты: Катри Райк и Ольга Курдовская Дело года в области зеленого поворота Ида-Вирумаа - 2021: "Enefit Power"

Школа удостоена двух наград

- Приобретенные в школе навыки создадут стартовые возможности для развития предпринимательства и создания современных инфо- и коммуникационных технологий в уезде с традиционно сильной промышленностью, - сказала она.

Школа "kood/Jõhvi" удостоена и титула "Друг предпринимателей". На прошедшем в четверг в Йыхвиском концертном доме мероприятии, принимая награды, одна из основателей школы Карин Кюннапас сказала, что "kood/Jõhvi - это, конечно же, коллективный проект. "Мы не смогли бы создать эту школу без такого большого положительного отношения в Ида-Вирумаа. Нам еще многое предстоит сделать, чтобы оправдать эту награду, но мы уже в пути", - сказала Кюннапас. Новый тур приема открывается в начале следующего года.

Школа программирования начала свою деятельность временно в Силламяэ. На "место постоянной прописки" в бывшее здание связи в Йыхви после его реконструкции школа переедет осенью следующего года. Переезд потребует пять миллионов евро.

Награду за зеленый поворот получили производители электричества и масел

Жюри в этом году учредило и специальный приз "Дело года в области зеленого поворота". Его удостоено АО "Enefit Power", управляющее шахтами, заводами по производству масел и электростанциями "Eesti Energia". АО "Enefit Power" в последние годы все больше при производстве электричества и масел заменяет сланец восстанавливаемым топливом и увеличивает возможности использования и пуска в оборот отходов.

Андрес Вайнола, председатель правления АО "Enefit Power", сказал, что перевод как производства электроэнергии, так и жидкого топлива на возобновляемую энергию - это огромная заслуга технического университета, физического труда и разума людей Ида-Вирумаа. "Обещаем, что привлечем к зеленому повороту еще больше своих клиентов, поможем в переработке побочных продуктов и отходов в зеленую энергию", - сказал он.

Конкурс среди предприятий уезда организует Ида-Вируский центр предпринимательства вместе с партнерами: Ида-Вирумааский союз самоуправлений, Йыхвиское представительство Торгово-промышленной палаты Эстонии, Йыхвиский инфоцентр "Europe Direct", ЦУ "Развитие промышленных зон Ида-Вирумаа" и газета "Северное побережье".