ВИДЕО ⟩ В Ида-Вирумаа обнаружена фабрика по производству щенков

В пятницу вечером департамент сообщил в социальных сетях, что он и его партнеры начали увозить собак. "К сожалению, в Эстонии до сих пор есть фабрики по производству щенков, где с благополучием четвероногих дела обстоят все хуже и хуже. В настоящее время департамент вместе со своими партнерами в Ида-Вирумаа забирает почти 100 собак. Надеемся, их ждет более безопасная и заботливая среда", - сказано в сообщении департамента.