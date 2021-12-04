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ВИДЕО ⟩ В Ида-Вирумаа обнаружена фабрика по производству щенков

На фабрике щенков просто бегали или находились в клетках было около сотни щенков. ФОТО: Kuvatõmmis

Сельскохозяйственный и продовольственный департамент обнаружил в Ида-Вирумаа фабрику щенков, где в ужасных условиях содержалось почти сотня собак.

В пятницу вечером департамент сообщил в социальных сетях, что он и его партнеры начали увозить собак. "К сожалению, в Эстонии до сих пор есть фабрики по производству щенков, где с благополучием четвероногих дела обстоят все хуже и хуже. В настоящее время департамент вместе со своими партнерами в Ида-Вирумаа забирает почти 100 собак. Надеемся, их ждет более безопасная и заботливая среда", - сказано в сообщении департамента. 

Пост сопровождает видеоролик, на котором видно, как десятки щенков бегают по полу маленькой грязной комнаты. Кроме того, многие собаки были сидят в маленьких клетках. 

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