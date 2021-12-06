ВИДЕО ⟩ Вируский пехотный батальон по трескучему морозу промаршировал до центра Йыхви

Бойцы Вируского батальона прошагали от расположенного на юго-восточной окраине Йыхви военного городка до центральной площади. В колонне следовали также четыре бронемашины. Оркестра на сей раз не было, ведь при 20-градусном морозе музыкальные инструменты пострадали бы. Звуки марша раздавались из колонки одной из бронемашин.

На центральной площади бойцы возложили венок к подножию памятника генералу Александеру Тыниссону.

Командир Вируского пехотного батальона подполковник Тарво Луга рассказал построившимся на центральной площади бойцам, что генерал Тыниссон был очень тесно связан как с Вирумаа, так и с Вируским фронтом, а также непосредственно с Вируским пехотным батальоном, несколько лет являясь непосредственным командиром его предшественника - 4-го пехотного полка. "Генерал Тыниссон был человеком, чьи достижения стоит помнить и чтить", - сказал Луга.