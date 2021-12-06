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ВИДЕО ⟩ Вируский пехотный батальон по трескучему морозу промаршировал до центра Йыхви

Бойцы Вируского пехотного батальона выходят на центральную площадь Йыхви. ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Вируский пехотный батальон в понедельник утром отметил свой 104-й день рождения маршем до центральной площади Йыхви.

Бойцы Вируского батальона прошагали от расположенного на юго-восточной окраине Йыхви военного городка до центральной площади. В колонне следовали также четыре бронемашины. Оркестра на сей раз не было, ведь при 20-градусном морозе музыкальные инструменты пострадали бы. Звуки марша раздавались из колонки одной из бронемашин.

На центральной площади бойцы возложили венок к подножию памятника генералу Александеру Тыниссону.

Командир Вируского пехотного батальона подполковник Тарво Луга рассказал построившимся на центральной площади бойцам, что генерал Тыниссон был очень тесно связан как с Вирумаа, так и с Вируским фронтом, а также непосредственно с Вируским пехотным батальоном, несколько лет являясь непосредственным командиром его предшественника - 4-го пехотного полка. "Генерал Тыниссон был человеком, чьи достижения стоит помнить и чтить", - сказал Луга.

Вируский пехотный батальон отмечает на своей домашней странице, что поиски исторического предшественника батальона приведут к созданию в 1917 году национальных сил обороны Эстонии и 4-го пехотного полка. "4-й полк являлся воинской частью 1-й дивизии. С 1928 года полк, переформированный в 4-й отдельный пехотный батальон, дислоцировался в Йыхви в том месте, где сейчас располагается Вируский батальон. Таким образом, как исторические, так и географические причины дают основание считать Вируский батальон наследником традиций 4-го полка (отдельного батальона)", - написано в хронике батальона.

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