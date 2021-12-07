СПАСАТЕЛИ ⟩ Лиса попала в западню на крыше

Поскольку животное находилось там уже около трех часов, то потребовалась помощь спасателей - с помощью петли они поймали лису, а затем вывезли ее в лес.

Дети развели костер в заброшенном здании

Вечером 4 декабря центр тревоги получил сообщение, что в пустующем здании на улице Рюйтли в Нарве копошится компания несовершеннолетних. Поскольку возникло подозрение, что в здании разводят костер, то на место отправили спасателей, которые действительно обнаружили там горящие мусор и шины. Спасатели потушили возгорание, однако поймать подростков не удалось.

Спасательный департамент напоминает, что владельцы пустующих зданий должны закрывать доступ в помещения таким образом, чтобы посторонние лица попасть туда не могли.

На озере спасли енота

Во второй половине дня 3 декабря спасателей позвали на помощь в деревню Куртна Алутагузеской волости, где на озере заметили попавшее в беду животное. Спасатели добрались до зверя по льду примерно сантиметровой толщины, и выяснилось, что речь идет о еноте.