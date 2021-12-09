МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 09.12-16.12 ⟩ Открываются рождественские страны и ярмарки
Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 9 по 16 декабря.
Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 9 по 16 декабря.
Четверг, 9 декабря
* В кафе "Koht37" в Кохтла-Ярвеской гимназии в 17.00 - вечер финского языка и культуры. Состоится более близкое знакомство с финским языком, культурой, традициями и национальной кухней, пройдут мастер-классы.
Пятница, 10 декабря
* В Кийкласком народном доме в 19.00 - "Muinasjutuküla jõululood ja pajatused" / "Рождественские истории и были сказочной деревни": акустический дуэт Лианы Зейго и Рагнара Хяйде. Билет - 2 евро.
Суббота, 11 декабря
* В клубе "Ору" в 13.00 - праздничный концерт, посвященный 3-й неделе адвента, в котором принимают участие творческие коллективы клуба "Ахтме". Бесплатно. Вход только с COVID-справкой. Информация по тел. 3322 061.
* В Таммикуском народном доме в 15.00 - концерт "III advendi ootuses" / "В ожидании III адвента". Выступают Лиана Зейго и Рагнар Хяйде из Тарту, настроение поднимут Таммикуский смешанный ансамбль и женская группа "Таммику". Бесплатно. Информация по тел. 5858 7381.
* В йыхвиской церкви святого Михаила в 18.00 - концерт адвента "Hing igatseb taevast" / "Душа скучает по небу": Хилле Поросон (орган), Ка Бо Чан (контратенор), Мария Петров (сопрано). Прозвучит духовная музыка разных эпох. Билеты - 10-15 евро.
* В Силламяэском центре культуры в 19.00 - "Сказочный переполох", представление нарвского театрального центра "Vaba Lava" (на русском языке). Билет - 8 евро.
Воскресенье, 12 декабря
* В Сакаском народном доме в 12.00 - рождественский день: представление, рождественская ярмарка, концерт, групповые танцы и песни, кафе. Информация по тел. 5301 1031, Ренна.
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 12.00 - концерт третьего воскресенья адвента: выступает вокальная студия Кохтла-Ярвеского центра культуры "Kelluke". После концерта состоится мастер-класс "Jõulukelluke" / "Рождественский колокольчик".
* В Ийзакуском народном доме в 16.00 - акустический концерт в конце года: собственные произведения и известные эстонские сказки в акустическом исполнении Лийс Мяэсалу и Тарво Вальма. Билет - 4-5 евро.
Вторник, 14 декабря
* В Ийзакуской библиотеке в 16.00 - презентация книги "Kui fotod olid must-valged..." / "Если бы фотографии были черно-белыми...", изданной Обществом друзей Ийзакуского музея.
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 16.00 - открытие годовой выставки Кохтла-Ярвеского объединения художников.
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 17.00 - концерт "Talve ootuses..." / "В ожидании зимы..." группы line-танца "A.C.D." и танцевальной группы сеньоров Кохтла-Ярвеского центра культуры. Выступает и гость - ансамбль "Два кольоры" Кохтла-Ярвеского общества украинской культуры.
* В Йыхвиском концертном доме в 18.00 - концерт "Väike laul suurele lavale" / "Маленькая песня для большой сцены". Прозвучат самые яркие песни конкурса творчества школьников и школьных работников Эстонии "Маленькая песня для большой сцены". На сцену выйдут талантливые ученики и работники школ Эстонии. Песни в сопровождении молодежного оркестра Кохтла-Ярвеской гимназии. Авторы оркестровых аранжировок - композиторы Тынис Кырвитс и Сийм Аймла.
* В Вокаском народном доме в 19.00 - рождественский концерт. Выступают ученики Тойлаской музыкально-художественной школы, юные певцы и хор взрослых из школы песни Якко Мальтиса, Леэну Мянни, Лизанн Сёэт, группа "Aer", Мийа-Марта Отто, Кирсика Лийва, юные певцы из хора "Päikesekillukesed". Специальный гость - София Рубина. Вместо покупки билетов можно сделать добровольное пожертвование в фонд борьбы с раком "Kingitud Elu". Пожертвования можно вносить и наличными, и по карточке.
Среда, 15 декабря
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 16.00 - рождественский концерт Кохтла-Ярвеской школы искусств.
* В Вокаском народном доме в 18.30 - презентация сборника анекдотов ида-вируского журналиста, переводчика, гида Николая Павленко "Naergem koos / Смеемся вместе".
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 19.00 - "Suvitusromaan" / "Летний роман", спектакль Раквереского театра. Билет - 15-17 евро.
Пятница, 10 декабря
* В Кохтла-Ярве в бассейне спортцентра "Wiru" в 16.00 - Кубок Ида-Вирумаа по плаванию; день первый.
* В Йыхвиском спортхолле в 20.00 - чемпионат Эстонии по баскетболу, вторая лига: БК "HITO"/БК "Karjamaa" - "Haapsalu".
* В Нарвском спортцентре в 20.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: "Narva United FC" - "Tartu Ravens Futsal".
Суббота, 11 декабря
* В Ахтмеском спортхолле в 11.00 - XXXV день прыгуна.
* В Кохтла-Ярве в бассейне спортцентра "Wiru" в 11.00 - Кубок Ида-Вирумаа по плаванию; день второй.
* В Силламяэ в Доме спорта "Калев" в 12.30 - народная лига по баскетболу: "Sillamäe SK" - "Jõhvi Kossutiim".
* В Доме спорта Майдлаской основной школы в 17.00 - народная лига по баскетболу: "Tööriistamarket/Lüganuse" - БК "HITO"/БК "Karjamaa".
* В Силламяэ в Доме спорта "Калев" в 17.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: "NPM Silmet FC Sillamäe" - ФК "Kohila".
Воскресенье, 12 декабря
* В Кохтла-Ярвеском Доме спорта в 12.00 - народная лига по баскетболу: БК "HITO"/БК "Karjamaa" - "Sillamäe SK".
9-23 декабря
* В детском отделении Йыхвиской центральной библиотеки ежедневно с 13.00 до 15.00 - изготовление новогодних открыток и маленьких елок из вторсырья. Информация по тел. 337 0536, 5382 7060, Реэт Калдур.
Четверг, 9 декабря
* На мызе Мяэтагузе в 18.00 - мероприятие из серии "Ида-Виру инвестирует": Тыну Пекк - "Пенсия и будущее". Билеты в предварительной продаже через "Fientа" - 12 евро, на месте - 17 евро. Дополнительная информация: fmj@fmj.ee.
Суббота, 11 декабря
* В "Ванатаре" в деревне Лаагна с 11.00 - рождественский день: праздничное представление, мастер-классы, торговые прилавки, кафе, рождественская лотерея, катание на санях. В гости приедет Йыулувана.
* В Кийкласком народном доме в 11.00, 13.00 и 15.00 - страна рождественских бабулек, для групп не менее пяти человек. Только по предварительной регистрации. Информация и регистрация: kiikla.ee.
* В Йыхвиской центральной библиотеке с 12.00 до 13.00 - чат-комната тети Реэт для детей 4-12 лет: рождественские традиции, рукоделие. Информация по тел. 337 0536, Реэт Калдур.
* На Ийзакуской певческой сцене (на открытом воздухе) с 16.00 до 19.00 - Ийзакуская рождественская ярмарка.
Воскресенье, 12 декабря
* В Кийкласком народном доме в 11.00, 13.00 и 15.00 - страна рождественских бабулек, для групп не менее пяти человек. Только по предварительной регистрации. Информация и регистрация: kiikla.ee.
Среда, 15 декабря
* В Йыхвиской центральной библиотеке с 16.00 до 18.00 - мастерская Герри. Информация по тел. 337 0536, Герри Оргма.
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