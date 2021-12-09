МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 09.12-16.12 ⟩ Открываются рождественские страны и ярмарки

Среда, 15 декабря

* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 16.00 - рождественский концерт Кохтла-Ярвеской школы искусств.

У Николая Павленко всегда найдется подходящий к ситуации анекдот. ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

* В Вокаском народном доме в 18.30 - презентация сборника анекдотов ида-вируского журналиста, переводчика, гида Николая Павленко "Naergem koos / Смеемся вместе".

"Летний роман". ФОТО: Раквереский театр

* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 19.00 - "Suvitusromaan" / "Летний роман", спектакль Раквереского театра. Билет - 15-17 евро.

СПОРТ

Пятница, 10 декабря

* В Кохтла-Ярве в бассейне спортцентра "Wiru" в 16.00 - Кубок Ида-Вирумаа по плаванию; день первый.

* В Йыхвиском спортхолле в 20.00 - чемпионат Эстонии по баскетболу, вторая лига: БК "HITO"/БК "Karjamaa" - "Haapsalu".

* В Нарвском спортцентре в 20.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: "Narva United FC" - "Tartu Ravens Futsal".

Суббота, 11 декабря

* В Ахтмеском спортхолле в 11.00 - XXXV день прыгуна.

* В Кохтла-Ярве в бассейне спортцентра "Wiru" в 11.00 - Кубок Ида-Вирумаа по плаванию; день второй.

* В Силламяэ в Доме спорта "Калев" в 12.30 - народная лига по баскетболу: "Sillamäe SK" - "Jõhvi Kossutiim".

* В Доме спорта Майдлаской основной школы в 17.00 - народная лига по баскетболу: "Tööriistamarket/Lüganuse" - БК "HITO"/БК "Karjamaa".

* В Силламяэ в Доме спорта "Калев" в 17.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: "NPM Silmet FC Sillamäe" - ФК "Kohila".

Воскресенье, 12 декабря

* В Кохтла-Ярвеском Доме спорта в 12.00 - народная лига по баскетболу: БК "HITO"/БК "Karjamaa" - "Sillamäe SK".

РАЗНОЕ

9-23 декабря

* В детском отделении Йыхвиской центральной библиотеки ежедневно с 13.00 до 15.00 - изготовление новогодних открыток и маленьких елок из вторсырья. Информация по тел. 337 0536, 5382 7060, Реэт Калдур.

Четверг, 9 декабря

* На мызе Мяэтагузе в 18.00 - мероприятие из серии "Ида-Виру инвестирует": Тыну Пекк - "Пенсия и будущее". Билеты в предварительной продаже через "Fientа" - 12 евро, на месте - 17 евро. Дополнительная информация: fmj@fmj.ee.

Суббота, 11 декабря

* В "Ванатаре" в деревне Лаагна с 11.00 - рождественский день: праздничное представление, мастер-классы, торговые прилавки, кафе, рождественская лотерея, катание на санях. В гости приедет Йыулувана.

* В Кийкласком народном доме в 11.00, 13.00 и 15.00 - страна рождественских бабулек, для групп не менее пяти человек. Только по предварительной регистрации. Информация и регистрация: kiikla.ee.

* В Йыхвиской центральной библиотеке с 12.00 до 13.00 - чат-комната тети Реэт для детей 4-12 лет: рождественские традиции, рукоделие. Информация по тел. 337 0536, Реэт Калдур.

* На Ийзакуской певческой сцене (на открытом воздухе) с 16.00 до 19.00 - Ийзакуская рождественская ярмарка.

Воскресенье, 12 декабря

* В Кийкласком народном доме в 11.00, 13.00 и 15.00 - страна рождественских бабулек, для групп не менее пяти человек. Только по предварительной регистрации. Информация и регистрация: kiikla.ee.

Среда, 15 декабря

* В Йыхвиской центральной библиотеке с 16.00 до 18.00 - мастерская Герри. Информация по тел. 337 0536, Герри Оргма.

ФОТО: Eesti Kultuurkapital