СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Сосед пригрозил ребенку убийством

Брат напал на сестру

7 декабря в жилом доме в Кивиыли 30-летний мужчина ударил свою 22-летнюю сестру. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Мошенник поживился крупной суммой

7 декабря в полицию заявили, что 19 ноября 51-летней жительнице Кохтла-Ярве позвонил русскоговорящий человек, который представился сотрудником банка и под предлогом обеспечения безопасности попросил заявительницу ввести в компьютере пароли от интернет-банка, что потерпевшая и сделала. Позднее женщина обнаружила, что с ее банковского счета произведены перечисления. Сумма ущерба - 4680 евро.

В Йыхви поймали магазинного вора

6 декабря в полицию поступило сообщение о краже товаров на сумму примерно 204 евро в магазине на Нарвском шоссе в Йыхви. Полиция задержала в качестве подозреваемого 43-летнего мужчину.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ