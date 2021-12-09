СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Сосед пригрозил ребенку убийством

СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Сосед пригрозил ребенку убийством6-7 декабря 2021 г.
Полиция получила сообщение, что 7 декабря на улице Сакала в Кохтла-Ярве 14-летней девочке угрожал убийством ее сосед.
Полиция получила сообщение, что 7 декабря на улице Сакала в Кохтла-Ярве 14-летней девочке угрожал убийством ее сосед.
7 декабря в жилом доме в Кивиыли 30-летний мужчина ударил свою 22-летнюю сестру. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
7 декабря в полицию заявили, что 19 ноября 51-летней жительнице Кохтла-Ярве позвонил русскоговорящий человек, который представился сотрудником банка и под предлогом обеспечения безопасности попросил заявительницу ввести в компьютере пароли от интернет-банка, что потерпевшая и сделала. Позднее женщина обнаружила, что с ее банковского счета произведены перечисления. Сумма ущерба - 4680 евро.
6 декабря в полицию поступило сообщение о краже товаров на сумму примерно 204 евро в магазине на Нарвском шоссе в Йыхви. Полиция задержала в качестве подозреваемого 43-летнего мужчину.
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.